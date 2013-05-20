به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی صبح دوشنبه در مراسمی با موضوع بررسی نقش اقتصاد مقاومتی در تحقق حماسه سیاسی و اقتصادی اظهار داشت: کشور ما اکنون در شرایط بسیار حساسی قرار دارد که فشارهای اقتصادی از بیرون و ضعف‌های داخلی در بعد مسایل اقتصادی زندگی را بر مردم ما سخت کرده و دشمنان نیز در پی آن هستند که شرایط سخت اقتصادی کنونی را طولانی‌تر کرده و مقاومت ملت ایران در هم بشکنند.

وی افزود: ایران در شرایط سخت کنونی نیازمند ایثار و وحدت بیشتر است و در این میان باید مسئولان و دلسوختگان نظام از تسویه حساب‌های شخصی و منازعات سیاسی که درشان ملت ایران نیست، دست بردارند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: اکنون گرانی ترمز بریده و مردم ما با مشکلات اقتصادی فراوانی روبر هستند به گونه‌ای که بیکاری عزت جوانان را هدف قرار گرفته است.

رضایی با اشاره به خشکسالی زاینده‌رود تصریح کرد: دولت بعدی باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که شاهد تداوم آب در رودخانه زاینده‌رود که نشان از تمدن اصفهان دارد باشد و در این راه نیازمند برنامه‌های راهبردی و برنامه‌ریزی قوی هستیم.

طوفان کالاهای چینی اقتصاد ایران را بر دریایی متلاطم قرار داده است

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه طوفان کالاهای چینی کشتی اقتصاد ایران را بر دریایی از تلاطم افکنده است، گفت: کالاهای چینی بازار کالاهای ایرانی را رکود بخشیده و من تأثیر آن را در اقتصاد ایران کم‌تر از تحریم‌‌ها نمی‌دانم.

رضایی با اشاره به اینکه تأثیر طوفان کالاهای خارجی کمتر از تحریم نیست، گفت: مشکل اصلی ما اکنون کمبود تولیداتی است که قدرت رقابت با کالاهای چینی را ندارند و از دیدگاه من بخش بزرگی از مشکلات اقتصادی کشور علاوه بر تاثیر تحریم‌های اقتصادی ناشی از این مسئله است.

وی ادامه داد: دانش نخستین اصل مدیریت است و در شرایط کنونی کشور ما نیازمند مدیری است که توان و درک اقتصادی قوی داشته باشد.

رضایی تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی که برای عبور از تحریم‌های اقتصادی توسط رهبر معظم انقلاب مطرح شده فتح‌المبینی برای ایجاد الگوی اقتصادی در کشور است.

وی اضافه کرد: یک مدیریت قوی با استفاده از این اقتصاد می‌تواند ضمن خنثی کردن تحریم‌ها فرصتی برای شکوفایی اقتصادی ایران فراهم ‌کند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: اکنون انتظار این است که حماسه سیاسی را تبدیل به حماسه اقتصادی کرده و دولت قوی برای رفع مشکلات اقتصادی کشور بر سر کار بیاوریم.

وی ادامه داد: اگر مطمئن نبودم که می‌توان بیکاری را رفع و رکورد اقتصادی را حل کنم هرگز به صحنه نمی‌آمدم، اکنون مانند زمان جنگ حیثیت و جان خود را بر کف دست گرفته‌ام تا نگذارم ملت ایران زیر بار تحریم های اقتصادی خم شود و در این ارتباط برنامه مفصلی نیزر برای اصفهان دارم.

کاندیدای دیگری نیست که بتواند مشکلات اقتصادی را بر طرف کند

رضایی در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره کنار رفتن خود به نفع فردی دیگر گفت: این توان را در کاندیداهای دیگر نمی‌بینم که بتوانند مشکلات اقتصادی را رفع کنند بنابراین کنار نمی‌کشم و تا آخر این راه ایستاده‌ام.

وی اضافه کرد: در زندگی خود هیچ‌گاه نخواسته‌ام با تخریب دیگران خود را اثبات کنم اما برنامه‌های متفاوتی برای اقتصاد کشور دارم.

اقتصاد مردمی را اولویت می‌دهم

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: مهم‌ترین تفاوت برنامه اقتصادی من با دیگران این است که در حالیکه دیگران اقتصادی دولتی را در اولویت قرار داده‌‌اند قصد دارم اقتصاد مردمی را اولویت دهم.

وی ادامه داد: همچنین با افتتاح بانک مردم که سود آن را دولت پرداخت می‌کند کسب و کار خانگی رونق پیدا می‌کند.