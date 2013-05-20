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۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۵:۳۰

با حضور رئیس ارشاد؛

فعالیت چاپخانه ها و کانونهای آگهی بهارستان بررسی شد

بهارستان - خبرگزاری مهر: با حضور حجت الاسلام قلی زاده رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بهارستان، فعالیت چاپخانه ها و کانونهای آگهی در این شهرستان بررسی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بازديد دوره اي رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي بهارستان از چاپخانه ها و كانونهاي آگهي این شهرستان انجام شد.

حجت الاسلام والمسلمين قلی زاده در ادامه روند بازديد خود از فعاليت و نحوه عملكرد چاپخانه ها و كانونهای آگهی و تبليغاتی به همراه كارشناس فرهنگی مطبوعاتی و مسئول بازرسی اين اداره از اماكن مذكور بازديد بعمل آورد.

وی هدف از اين بازديد را بررسي نحوه فعاليت و عملكرد چاپخانه ها و كانونهاي آگهي و تبليغاتي شهرستان و بررسی مشکلات آنان از نزدیک اعلام کرد.

وی در ادامه، انجام بازديدهاي دوره اي ويژه ايام انتخابات را از برنامه های واحد بازرسی این اداره دانست.

کد مطلب 2059158

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