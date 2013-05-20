جشن پدران آسمانی در استان زنجان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر،اسماعیل خدایی، ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه هر ساله به‌مناسبت فرارسیدن سالروز میلاد امیرالمؤمنین(ع)، ویژه‌برنامه‌ای با عنوان دیدار با پدران آسمانی‌ در سراسر کشور برگزار می‌شود، افزود: این مراسم با حضور فرزندان شهدا، خانواده‌های آنها و مسئولان استانی، همزمان با (2 خرداد‌)امسال در جوار مزار شهدای استان‌های مختلف برگزار می‌شود.



وی افزود: نزدیکی هر‌چه بیشتر فرزندان شاهد به فرهنگ ایثار و شهادت، ارتقا توانمندی‌های آنان، افزایش همکاری فرزندان شاهد و ارائه ایده‌های جدید از جمله مهم‌ترین اهداف تشکیل نهاد پدران آسمانی است.



دبیر ششمین دوره جشن ‌دیدار با پدران آسمانی‌ در استان زنجان، غبارروبی و عطر‌افشانی مزار شهدای بالا و پایین زنجان را از مهم‌ترین بخش‌های این دوره از جشن پدران آسمانی در زنجان دانست و افزود: با توجه به این‌که بازسازی فضای مزار شهدای بالا و پایین شهرستان زنجان از سال گذشته در حال انجام بوده و تاکنون به پایان رسیده است، این ویژه‌برنامه با غبارروبی این فضا همراه است.



خدایی افزود: حضور عموم مردم شهیدپرور استان زنجان در مراسم ششمین جشن پدران آسمانی در جوار مزار شهدای 8 سال دفاع مقدس زنجان، آزاد بوده و خانواده‌های این شهدای گلگون‌کفن، میهمانان ویژه این مراسم محسوب می‌شوند.



وی ادامه داد: گرامی‌ داشتن یاد هزاران پدر شهیدی که در راستای حفظ کیان نظام مقدس اسلامی جان خود را نثار کردند و تقدیر از صبر و بردباری مادران، پدران، همسران و فرزندان این شهدای بزرگوار، جزو اصولی است که دبیرخانه جشن پدران آسمانی آن را مد نظر قرار داده است.

