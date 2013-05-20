نمایشگاه فرهنگی عشایر در کرمانشاه برگزار شد

در این نمایشگاه که غرفه های مختلفی از جمله غرفه شهدا، کتاب، نان و غذاهای سنتی و محلی در نظر گرفته شده بود، که با استقبال خوب بازدیدکنندگان مواجه شد. این نمایشگاه با ایجاد آشنائی با نحوه زندگی عشایر استان کرمانشاه برگزار شد.

این نمایشگاه در ورودی مجتمع فرهنگی- هنری انتظار کرمانشاه برزگار شد و عشایر با برپایی سیاه چادرها به نمایش گوشه هایی از زندگی سنتی خود پرداختند.

مسئول پایگاه شهیده فرهانیان در خصوص برپایی این نمایشگاه گفت: به مناسبت روز بسیج عشایری، این همایش به همت سپاه ناحیه عشایری میراث فرهنگی و صنایع دستی و اداره کل امور عشایری کرمانشاه برگزار شد.

مژگان خزایی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در این نمایشگاه غرفه های مختلفی برپا شده است از جمله غرفه ویزیت رایگان، نان سنتی، شهدا، کتاب، غذاهای سنتی و ... از غرفه های این نمایشگاه است.

وی در رابطه با استقبال مردم از نمایشگاه گفت: مردم از این نمایشگاه رضایت داشتند و با دیدن این نمایشگاه خاطرات فراوانی برای آنها زنده شد و همچنین با آداب و رسوم بومی و محلی اقوام خود آشنا شدند و مشتاق از دیگر غرفه ها دیدن کردند.

وی در پایان در رابطه با غرفه شهدا نمایشگاه گفت: این غرفه با استقبال مردمی بالایی مواجه شد چرا که عکس ها و کتابهایی که در این رابطه عرضه شد یاد و خاطره شهیدانمان را زنده کرد و خاطره رشادت ها و از خودگذشتی شهیدان والامقام را دوچندان کرد از این جهت که شهدای ما از جان خود گذشتند تا ما در آرامش و رفاه باشیم باید به خاطر داشته باسیم که هر آنچه را که ما داریم از خون شهدای انقلاب و دفاع مقدس است.