4 پروژه عمرانی با اعتبار 71 میلیارد ریال در شاهد شهر افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر دوشنبه با حضور معاون فنی و عمرانی استانداری تهران، ائمه جمعه، نماینده مردم شهرستانهای شهریار، قدس و ملارد در مجلس شورای اسلامی، فرماندار، معاونین عمرانی و برنامه ریزی فرمانداری، شهردار شهریار، شهردار و اعضای شورای شهر شاهد شهر و جمعی دیگر از مسئولان شهرستانی، چهار پروژه عمرانی در شاهد شهر افتتاح و بهره برداری شد.

در این مراسم شهردار شاهد شهر اظهار داشت: با حمایت مسئولان استانی و شهرستانی و تلاش شهرداری شاهد شهر به منظور ارتقای سطح کمی و کیفی خدمات شهروندی و افزایش سرانه های فرهنگی، فضای سبز و....، پروژه های عمرانی بسیاری در حوزه این شهر تعریف و اجرایی شد که امروز چهار پروژه آماده افتتاح، به بهره برداری می رسند.

ارتقای چشمگیر سطح خدمات شهری در شاهد شهر طی دو سال اخیر

غلامرضا شهرانی عنوان کرد: این پروژه ها شامل فرهنگسرا، بوستان، ایستگاه آتش نشانی و بلوار است که به طور مجموع با اعتباری بالغ بر 71 میلیارد ریال اجرایی و احداث شده است.

وی در تشریح جزئیات پروژه های مذکور، گفت: این منطقه از سال 76 در تقسیمات کشوری به شهر ارتقا پیدا کرد اما متاسفانه امکانات و خدمات آن متناسب با این ارتقا پیش نرفت، طی دو سه سال اخیر تلاشهای بسیاری صورت گرفت و بخش گسترده ای از امکانات و خدمات زیرساختی و مورد نیاز شهروندان تامین شد البته همچنان نیازهایی در این شهر وجود دارد که تلاش ما بر رفع این مشکلات است که در صورت اختصاص بودجه های مورد نیاز، رفع خواهد شد.

افتتاح ایستگاه آتش نشانی در مساحت 650 متر مربع و اعتبار 9 میلیارد ریال

شهردار شاهد شهر بیان کرد: این شهر تاکنون فاقد ایستگاه آتش نشانی بود که به موجب آن امنیت جانی و سلامت شهروندان در معرض خطر قرار داشت، با برنامه ریزیهای صورت گرفته و اختصاص بودجه به این پروژه، هم اکنون ایستگاه آتش نشانی شاهد شهر افتتاح می شود، دو دستگاه خودروی آتش نشانی نیز برای این ایستگاه خریداری شده است امید میرود با استفاده از تجهیزات و امکانات مطلوب، پاسخگوی نیازها و خواسته های به حق شهروندان باشیم.

شهرانی یادآور شد: این ایستگاه در زمینی به مساحت 650 متر مربع و با اعتبار 9 میلیارد ریال به بهره برداری رسید، همچنین با توجه به وجود جمعیت جوان در این منطقه، نیاز به فضاهای فرهنگی و تفریحی بسیار محسوس بود که در این راستا فرهنگساری شاهد با اعتبار 12 میلیارد ریال در زمینی به مساحت هزار و 200 متر مربع احداث و راه اندازی شد.

افتتاح بوستان 9 هکتای دانش با اعتبار 25 میلیارد ریال

این مسئول گفت: بوستان دانش از دیگر پروژه های عمرانی است که امروز با حضور معاون فنی و عمرانی استاندار تهران افتتاح می شود، این بوستان در ابتدا در مساحت دو هزار متر کلنگ زنی شد اما با توافقهای صورت گرفته با مالکین مجاور و تملک اراضی، در حال حاضر با مساحتی بیش از 9 هزار متر به بهره برداری خواهد رسید، اعتبار این پروژه بالغ بر 25 میلیارد ریال بوده است.

وی ادامه داد: بلوار 45 متری میلاد پروزه دیگری است که این پروژه در مساحت 9 هزار و 600 متر مربع و با اعتبار 25 میلیارد ریال احداث شده است.

شهردار شاهد شهر عنوان کرد: تلاش ما در شهرداری همواره بر ارتقای سطح رفاه شهروندان در ابعاد متخلف به ویژه عمران و آبادنی بوده است که در این زمینه با اختصاص درصد بالایی از بودجه شهرداری به امور عمرانی، احداث و بهره برداری از پروژه های متعددی در این شهر میسر شد.

شهرانی متذکر شد: طی دو سال اخیر، سرانه های عمرانی، خدماتی و رفاهی شاهد شهر، رشد بسیار چشمگیری داشته است و ددر واقع می توان گفت با رشدی صددرصدی در امکانات و خدمات شهری، این منطقه از حالت روستایی به شهری ارتقا پیدا کرده است.