توجه به قانون جایگاه رفیع شوراها در کشور را به دنبال دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حمداله حسن زاده ظهر دوشنبه در جلسه توجیه کاندیداها افزود: براساس قانون در مرکز استان‌ها، ستادی در دادگستری تحت عنوان ستاد پیشگیری و پیگیری جرایم انتخاباتی تشکیل شده است که در این ستاد در عین اینکه آزادی داوطلبان حفظ می‌شود به تخلفات انتخاباتی آنها نیز رسیدگی می‌گردد.

وی ، با اشاره به تبلیغات زود‌رس برخی از کاندیداها، افزود: تبلیغات زود‌رس قابل پیگیری است و تبلیغات باید در فرصت مقرر انجام شود و در تبلیغات باید از قابلیت‌ها گفته شود و از دادن شعارهای واهی که جنبه عملیاتی ندارد پرهیز گردد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از ویوع جرم دادگستری زنجان گفت: مردم باید در انتخاب شوراها نهایت دقت را داشته باشند، زیرا ما به شوراهای کارآمد نیاز داریم و نامزدهای انتخاباتی نیز در تبلیغات خود می‌توانند عملکرد شوراهای قبلی را نقد کنند ولی در این زمینه باید از سیاه‌نمایی پرهیز شود.

حسن زاده ، با بیان اینکه در دوره انتخابات مجلس هیچ پرونده تخلفی در استان تشکیل نشده گفت: استفاده از امکانات دولتی در انتخابات ممنوع است وهم چنین در انتخابات باید از مسائل قومی و قبیله‌ایکه باعث ایجاد تشنج و اختلاف می‌شود، پرهیز شود.

اجرای قانون از وظایف هیئت نظارت است

رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شهرستان زنجان ، اجرای قانون را از وظایف هیئت نظارت عنوان کرد و گفت: طبق فرمایشات مقام معظم رهبری هیچ مصلحتی بالاتر از قانون در کشور وجود ندارد.



زین‌العابدین شاهمرادی پذیرفتن مسئولیت در شوراهای شهرها را نوعی امانتداری اعلام کرد و افزود: هر کس جزو13 نفر انتخابی برای عضویت در شورای اسلامی شهر زنجان شود، نوعی مسئولیت را به دوش خواهد گرفت.



وی اظهار داشت: در استان زنجان مشکلاتی زیادی وجود دارد که در این راستا بسیاری از اعضای شورا در برخی از شهرها مشکلات را حل نکرده اندو تنها به منافع خود فکر کرده اند.



رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شهرستان زنجان گفت: در شوراهای شهرهایی که اعضای آنها با وحدت عمل کرده اند تحولات بسیار خوبی در سطح شهر ایجاد شده است.



شاهمرادی، استفاده از تفکر متخصصین برای توسعه عمران شهری را از مطالبات مردم یاد کردو گفت: این کاندیداها بایدبر این امر بسیار توجه کنند.



وی ، با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری گفت: باید مسائل قانونی از سوی تمام کاندیداهای انتخاباتی در تمام مراحل رعایت شود و از سیاه‌نمایی‌ها پرهیز شود.



رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شهرستان زنجان، با اشاره به انتظار مردم از شوراها تاکید کرد: انتظار مردم از شوراها این است که باهم وحدت و همدلی داشته باشند و با این وحدت و همدلی مشکلی از مشکلات مردم وشهر را حل کنند.



شاهمرادی تصریح کرد: در این راه باید رضای خدا را از هر چیز دیگر مد نظر قرار دهند.