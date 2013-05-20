حماسه فتح خرمشهر نمودي از حماسه سياسي است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد كاظم پوراميني گفت: ملت حماسه آفرين ايران اسلامي همواره در عرصه‌هاي دفاع از اسلام و انقلاب خوش درخشيده و پيروزي‌هاي بسياري را در تاريخ به ثبت رسانده است.

وي ادامه داد: حماسه فتح خرمشهر حماسه بزرگ ملت در جنگي نابرابر در دفاع از آرمان‌ها و ارزش‌ها و استقلال و تماميت ارضي بود، پيروزي بزرگ ملت ايران در تاريخ جاويدان ماند و زمينه ساز پيروزي‌هاي بعدي شد.

مديركل بنياد شهيد و امور ايثارگران قم اضافه كرد: حماسه سياسي در فتح خرمشهر تبلور يافت، ملت هميشه بيدار ايران اسلامي با حضور گسترده در جبهه هاي حق عليه باطل در برابر دنياي استكبار ايستاد و در شرايطي نابرابر توانست با اراده هاي استوار و ايماني راسخ و تحت فرمان ولايت فقيه دشمنان را به عقب براند و پيروز عظيم را در خرمشهر بلكه در تمام ايران محقق سازد.

وی تاكيد كرد: اين ملت با روحيه ايثار و شهادت طلبي همواره و در تمام سالهاي بعد از انقلاب حماسه آفرين بوده و هيچ گاه از اعتقادات و ارزشهاي دوران دفاع مقدس و راه شهدا فاصله نگرفته و اين را با حضور هميشگي و دشمن شكن خود ثابت كرده است.

پوراميني افزود: خانواده هاي معظم شهدا طلايه داران اين حماسه ها بوده اند و الگويي براي سايرين و باري ديگر تحت فرمان ولايت فقيه و در پيروي از راه شهدا دشمنان اسلام و انقلاب را ناكام خواهند گذاشت.

وي گفت: تجليل از شهداي فتح خرمشهر تجليل از همه شهداي دوران دفاع مقدس است ‌،اين پيروزي فتح الفتوحي براي پيروزي هاي بعدي قرار گرفت.

مديركل بنياد شهيد و امور ايثارگران قم ادامه داد: در راستاي تبيين و تجليل اين فتح بزرگ و شهداي بزرگوار مراسم تجليل از شهداي فتح خرمشهر روز سوم خرداد ساعت 18در گلزار شهداي سوم خرداد برگزار مي شود.

وي با اشاره به حضور باشكوه هر ساله خانواده هاي معظم شهدا و مردم شهيد پرور در اين مراسم افزود: امسال نيز اميد است با حضور پرشور مردم در مراسم بزرگداشت شهداي سوم خرداد و سالروز فتح خرمشهر ضمن تجليل از شهدا زمينه ايجاد حماسه سياسي فراهم گردد.

