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۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۶:۰۷

مقبلی:

آرمانهای شهدا کشور را به اهدافش نزدیک می‌ کند

آرمانهای شهدا کشور را به اهدافش نزدیک می‌ کند

پاکدشت - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان پاکدشت گفت: شهدا نقش مهمی در پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی دارند و هنوز آرمانهای شهداست که کشور را به اهدافش نزدیکتر می‌ کند.

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی مقبلی فرماندار شهرستان پاکدشت و جمعی از مسئولان این شهرستان پیش از ظهر دوشنبه با خانواده معظم شهدا در پاکدشت دیدار و گفتگو کردند.

قربانعلی مقبلی در این دیدار گفت: امروز شهیدان حق بزرگی بر گردن مسئولان دارند و احترام به خانواده های آنها وظیفه همه مسئولان شهرستان است.

وی افزود: هر چند شهدا از خون خود در راه دفاع از حرمت و استقلال میهن گذشتند، اما یاد و خاطره آنان و روح جوانمردی و راهی که آنان پیمودند هنوز در برنامه ها و اهداف آرمانی انقلاب موج می زند.

فرماندار شهرستان پاکدشت بیان داشت: شهدا نقش مهمی در پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی دارند و می ‌شود ادعا کرد که هنوز آرمانهای شهداست که کشور را به اهدافش نزدیکتر می‌ کند.

دیدار با خانواده شهدا و ایثارگران یک ضرورت است

وی ادامه داد: عزت و سربلندی کشور مدیون انفاس قدسیه امام(ره) و جانفشانی شهدای گرانقدر است و دیدار با خانواده شهدا و ایثارگران نه تنها یک وظیفه بلکه یک ضرورت است.

مقبلی تصریح کرد: تکریم از یادگاران هشت سال دفاع مقدس و بازماندگان شهدای جنگ تحمیلی به عنوان نیازمندی آنان به این تکریم و تجلیل نیست، در واقع این ما هستیم که باید از روحیه ایثارگری خانواده های معظم شهدا در راه حفظ ارزشهای انقلاب درس بگیریم.

کد مطلب 2059206

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