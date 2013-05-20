به گزارش خبرنگار مهر، عسکر زارعی بعدازظهر دوشنبه در نشست با مسئولان و کارشناسان حوزه دفتر استاندار بوشهر با بیان اینکه فعالیت شبانه‌روزی در استان برای پیشرفت ادامه دارد، تاکید کرد: با توجه به تاکیدات استاندار بوشهر تا رسیدن استان به وضعیت مطلوب در بخش‌های مختلف باید فعالیت بدون وقفه ادامه داشته باشد.

وی از مسئولان و کارشناسان استانداری خواست این روند را ادامه دهند تا استان از وضعیت فعلی خارج شود به وضعیت مطلوب برسد.

زارعی با اشاره به نقش روابط عمومی در توسعه و پیشرفت تصریح کرد: روابط عمومی استانداری عملکرد مطلوب و قابل قبولی دارد ولی بایستی همگام با پیشرفت استان، کارآمدی مسئولان را در بخش‌ها و پست‌های مختلف منکعس کند تا جامعه از این وضعیت مطلع شود.

مدیر کل دفتر استاندار بوشهر با قدردانی از مدیر کل و کارشناسان حوزه روابط عمومی استانداری، نقش بی بدیل این حوزه را تشریح کرد و افزود: روابط عمومی پل ارتباط بین مردم و مسئولان هستند و ارتباط دادن این حلقه مدیریتی با جامعه از مهم ترین وظایف روابط عمومی است که تا کنون به درستی این وظیفه را به منصه ظهور رسانده است.

زارعی تاکید کرد: کارکنان استانداری نقش مهم و تاثیر گذاری در توسعه و پیشرفت استان دارند بگونه ای هر جا کار در هر زمینه ای متوقف شد توانایی به حرکت درآوردن آن را دارند.

وی با تاکید بر این نکته که کارشنسان و مدیران استانداری حلقه‌های بهم پیوسته توسعه به‌شمار می‌آیند، بیان کرد: مدیران و کارشناسان استانداری در حوزه‌های مختلف ضمن اینکه باید شبانه روز برای خدمتگذاری آماده باش باشند، باید همواره در راستای عمران و آبادانی استان بکوشند.

وی با تاکید بر اینکه پایان عمر دولت دهم به معنای پایان فعالیت و تلاش نیست، افزود: باید طرح‌ها و برنامه های توسعه‌ای همواره ادامه داشته باشد فرهنگ فعالیت شبانه‌روزی زمان مسئولیت باید نهادینه شود.

در این نشست مدیران کل روابط عمومی، دفتر بازرسی عملکرد و امورحقوقی، حراست، امور بانوان و خانواده و گزینش استانداری بوشهر با تشریح فعالیت‌های خود، پیشنهادات و نظرات خود را در توسعه و پیشرفت استان ارائه کردند.