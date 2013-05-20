به گزارش خبرگزاري مهر، رضا عظیمی در همایش بصیرتی ویژه بسیجیان شهرستان بجنورد حضور گسترده مردم در انتخابات آتی را بسیار با اهمیت خواند و بیان کرد: رئیس قوه مجریه که بعد از مقام رهبری بالاترین مقام کشوری است و سیاست های اجرایی را در اختیار دارد؛ باید فردی ولایتمدار، سیاستمدار و مدیر باشد.

وی با بيان اينكه مشاركت حداكثري در انتخابات قدرت چانه زني ايران در عرصه جهاني را افزايش مي دهد، اظهار داشت: انتخابات همان گونه که برای ما مهم است در حوزه بین المللی برای دشمن نیز همان قدر مهم بوده و دشمن برای آن هزینه می کند.

این استاد دانشگاه با طرح این سوال که چرا انتخابات ما برای دنیا مهم است، بیان کرد: اگر یک اتفاق بسیار کوچک در آمریکا رخ دهد در تمام دنیا تاثیر گذار خواهد بود چون آمریکا محل تصمیم گیری دنیاست و کشور ایران نیز از این موضوع مستثنی نیست و جابجایی افراد در روابط بین المللی بر این موضوع تاثیر گذار است.

عظیمی با اشاره به لزوم افزایش قدرت کشور در عرصه بین المللی، اظهار داشت: ایران بعد از اتکاء به خداوند باید به ملت متکی باشد که این را حضور در انتخابات نشان خواهد داد زیرا اصلی ترین منبع قدرت جمهوری اسلامی ایران حضور و حمایت مردم از نظام است.

وی با يادآوري برخی از معیارهای کاندیدای اصلح، با تاكيد بر اينكه کسی که می خواهد ریاست قوه مجریه را بدست بگیرد باید انسان خوش بین و ساده اندیش نباشد، بیان کرد: منتخب اصلح نبايد منافع شخصی خود را دنبال نکند، بلکه باید واقع بین و مقاوم بوده و با استقامت و پايمردي در راستاي نيل به اهداف انقلاب و نظام حركت كند.