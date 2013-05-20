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۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۷:۲۳

آسوشیتدپرس خبر داد؛

دهها کشته و زخمی در درگیری شبه نظامیان و ارتش سودان جنوبی

دهها کشته و زخمی در درگیری شبه نظامیان و ارتش سودان جنوبی

درگیری نیروهای دولتی سودان جنوبی و شبه نظامیان این کشور، 24 کشته و دهها زخمی به جا گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، سخنگوی ارتش سودان جنوبی از کشته شدن 24 نفر و زخمی شدن دهها نفر در درگیری بین شبه نظامیان و نیروهای دولتی خبر داد.

به گفته "فیلیپ آگر"، این درگیری در منطقه "جانقلی" رخ داده و طی آن 20 نفر از شبه نظامیان و چهار نفر از نظامیان دولتی کشته شده اند. آگر در ادامه افزود نیروهای دولتی سودان جنوبی در جریان این درگیری، کنترل شهر بوما را که به مدت یک ماه در اختیار گروه مسلح "یائو یائو" بود باز پس گرفتند.

گروه مسلح یائو یائو اوایل این ماه با حمله به این منطقه، کنترل این شهر را در اختیار گرفته بود.

کد مطلب 2059273

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