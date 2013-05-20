1150 نفر عوامل اجرایی در خرمدره بر امر انتخابات مشارکت دارند

به گزارش خبرنگار مهر،رحیم نوری پور، عصر دوشنبه در جلسه ستاد انتخابات شهرستان خرمدره با اشاره به اینکه اجازه نداده ایم انتخابات خللی در انجام فعالیت های این شهرستان ایجاد کند افزود: شهرستان خرمدره در بحث تکریم ارباب رجوع طی 3 سال گذشته رتبه برتر را به خود اختصاص داده است.

وی به اقدامات انجام شده در مقوله نظارت بر بازار این شهرستان اشاره کرد و گفت: در بحث های عمران شهری و روستایی، گاز رسانی به روستای های خرمدره و کمک به واحدهای تولیدی و صنعتی اقدامات در خور توجهی در شهرستان انجام شده است.

فرماندار شهرستان خرمدره، به استفاده از ظرفیت مساجد و مدارس این شهرستان به جهت مشارکت حداکثری مردم در انتخابات اشاره کرد و افزود: مردم این شهرستان در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری مشارکت99.5 درصدی را در کارنامه خود ثبت کرده اند.

نوری پور تعداد ثبت نام کنندگان در این شهرستان را 46 نفر اعلام کردوگفت: از این تعداد 7 نفر زن و 39 نفر مرد هستند و در همین راستا رشد 11.5 درصدی بانوان در این دوره از انتخابات شهری به عینه قابل مشاهده است.

وی تاکید کرد: در بخش شوراهای روستایی هم 94 نفر هم ثبت نام کرده اند که از این تعداد 3 نفر زن و 91 مرد هستند و نسبت به دوره قبل رشد6.5 درصدآمار ثبت نام شدگان است.

فرماندار شهرستان خرمدره یاد آورشد: در شهرستان خرمدره 46 شعبه اخذ رای مستقر خواهد شد که از این تعداد 2 شعبه سیار و 44 شعبه ثابت هستند.

