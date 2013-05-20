راه اندازی سیزدهمین خانه اسباب بازی در منطقه 7

به گزارش خبرگزاری مهر ،دکتر رمضان میر عباسی با بیان اینکه تاکنون 12 خانه اسباب بازی در سطح منطقه راه اندازی شده است، افزود: این خانه ها در سراهای محله دهقان، نظام آباد، شارق الف و ب، کاج، خواجه نظام غربی(سپیدار)، بهار، خاقانی، سهروردی، عباس آباد، حشمتیه و دبستان واقع شده اند.

شهردار منطقه 7 هدف اولیه افتتاح راه اندازی این خانه های اسباب بازی در اختیار گذاشتن این اسباب برای کودکانی بود که در خانه های آنها امکان تهیه آن وجود نداشت.

وی اضافه کرد: اما هدف اصلی ومستمری که در سطح منطقه 7 دنبال شد آموزش حقوق و تکالیف شهروندی با زبان کودکانه به آنها است.

دکتر میرعباسی یادآور شد: از جمله برنامه هایی که در این خانه های اسباب بازی دنبال می شود آموزش ترافیک است. همچنین به کودکان آموزشهای مربوط به محیط زیست، آلودگی هوا، ایمنی و آتش نشانی... ارائه می شود.

شهردار منطقه 7 با بیان اینکه کودکان در قالب این آموزشها مهارتهای همچون مشارکت، کارگروهی را نیز می آموزندو اعتماد به نفس آنها نیز در این فعالیتهای گروهی تقویت می شود، تاکید کرد: اقشار کم درآمد سطح منطقه می توانند با هزینه های اندک کودکان خود را در این مراکز ثبت نام کنند.