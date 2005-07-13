افتخار آفرينان جانباز ومعلول ازمسابقات جهاني آمريكا به كشور بازگشتند

به گزارش خبرگزاري" مهر" دراين مراسم با استقبال پرشورخانواده هاي خود وتني چند ازمسئولين ورزش كشور ازجمله مشايخي مسئول بسيج ورزش كشور، علي اصغرهادي زاده رييس فدراسيون نابينايان وكم بينايان، محمد كريمي دبيرفدراسيون ورزشهاي جانبازان ومعلولين، بهروزبرجسته، مسعود ميرزاده و روساي انجمنهاي بسكتبال با ويلچر وفوتبال جانبازان ومعلولين مواجه شد.
شايان ذكر است: تيم فوتبال CP جانبازان موفق شد دراين مسابقات مقام سوم جهان را كسب نمايد وتيم چهارنفره دو وميداني كشورمان نيز3 مدال طلا، 3 مدال نقره ويك برنزبراي كشورمان به ارمغان آوردند.
تيمهاي ملي فوتبال و دو وميداني جانبازان و معلولين CP كشورمان كه به مسابقات جهاني اعزام شده بودند صبح امروزچهارشنبه وارد تهران شدند.
