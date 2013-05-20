به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز امروز مجلس بند 7 لایحه بودجه را در بخش هزینه ای حذف کردند و در بند 8 نیز مصوب کردند در راستای حمایت از تولید و سرمایه و کار ایرانی: به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود معادل مبلغ 3 میلیارد و 500 میلیون دلار نزد بانکهای کشاورزی ، صنعت و معدن و توسعه صادرات ایران سپرد ه گذاری نمایند تا مبلغ مذکور با رعایت قوانین و مقررات از سوی بانکهای عامل و با معرفی وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و علوم، تحقیقات و فناوری در غالب تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بخش غیر دولتی و شرکت های دانش بنیان اعطا شود.

در تبصره این بند نیز آمده است: مبلغ یک میلیارد و 750 میلیون دلار از منابع مذکور در غالب تسهیلات سرمایه در گردش به شکل ارزی با معرفی وزارت جهاد کشاورزی در اختیار واحدهای تولیدی بخش غیردولتی قرار می گیرد. و در جهت استقرار و افزایش تولید پروتئین دامی هزینه نماید.