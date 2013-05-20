  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۸:۰۶

تل آویو ماموریت یونسکو در بیت المقدس را متوقف کرد

تل آویو ماموریت یونسکو در بیت المقدس را متوقف کرد

رژیم صهیونیستی از فعالیت هیئت اعزامی یونسکو به بیت المقدس جلوگیری کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، رژیم صهیونیستی مانع ماموریت سازمان ملل در بخش قدیمی شهر بیت المقدس شد. بر این اساس تل آیو با طرح این ادعا که سفر هیئت یونسکو به سرزمین های اشغالی در سایه مسائل سیاسی انجام گرفته از فعالیت این هیئت جلوگیری کرد.

به گفته یک سخنگوی وزارت خارجه رژیم صهیونیستی، ماموریت سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو) موقتا به حالت تعلیق در آمده است. قرار بود کارشناسان سازمان ملل از روز سه شنبه وضعیت بخش قدیمی بیت المقدس را مورد بررسی قرار دهند.

گفتنی است پیوستن فلسطین به یونسکو در سال گذشته موجب خشم مقامات رژیم صهیونیستی شده و اقدامات تلافی جویانه آنها نظیر بلوکه کردن دارایی های تشکیلات خودگردان را به دنبال داشت.

کد مطلب 2059316

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها