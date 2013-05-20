تل آویو ماموریت یونسکو در بیت المقدس را متوقف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، رژیم صهیونیستی مانع ماموریت سازمان ملل در بخش قدیمی شهر بیت المقدس شد. بر این اساس تل آیو با طرح این ادعا که سفر هیئت یونسکو به سرزمین های اشغالی در سایه مسائل سیاسی انجام گرفته از فعالیت این هیئت جلوگیری کرد.

به گفته یک سخنگوی وزارت خارجه رژیم صهیونیستی، ماموریت سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو) موقتا به حالت تعلیق در آمده است. قرار بود کارشناسان سازمان ملل از روز سه شنبه وضعیت بخش قدیمی بیت المقدس را مورد بررسی قرار دهند.

گفتنی است پیوستن فلسطین به یونسکو در سال گذشته موجب خشم مقامات رژیم صهیونیستی شده و اقدامات تلافی جویانه آنها نظیر بلوکه کردن دارایی های تشکیلات خودگردان را به دنبال داشت.