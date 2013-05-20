لزوم آگاهی بخشی عمومی با نزدیک شدن به ایام انتخابات

به گزارش خبرگزاری مهر، متن بیانیه دوازدهمین نشست سراسری مدیران استانی جذب اعضای هیات علمی به شرح زير است.
امروز ایران اسلامی در سایه عنایات الهی و رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدظله العالی) با پشتوانه هوشمندانه آحاد مردم، به پیشرفتهای چشمگیر در عرصههای مختلف دست یافته و قلههای عزت و سرافرازی را فتح کرده است.
وقوع تحولات گسترده بینالمللی و تحقق ارزشهای الهی و بیداری اسلامی در جغرافیایی جهانی که الهام گرفته از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران و اندیشههای والای معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) و جانشین بر حق ایشان حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای (مدظله العالی) میباشد، خود دلیلی متقن و نشانهای الهی از عزت و سرافرازی این امت الهی و فرزندان آن است.
بدون شک هم چون گذشته در این برهه از زمان نیز، حرکت همه جانبه و هوشمندانه آحاد ملت، در سالی که به نام «حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی» مزین است، نوید بخش تحقق ارزشها، تعالی آرمانها و دستیابی به عرصههای جدیدی از پیشرفت و ترقی است.
در این میان دانشگاهیان به ویژه اساتید در تحقق این اهداف بلند و خلق حماسه ملی، نقش و جایگاه ویژه داشته و حرکت در این مسیر را وظیفه و افتخار خود میدانند؛ بر همین اساس طی بیانیه حاضر اساتید و اعضای هیات علمی و مسئولان و مدیران جذب هیات علمی استانهای سراسر کشور برخود لازم میدانند که پرچم دار این حرکت مقدس بوده و در راستای تحقق این مهم از هیچ تلاشی فروگذاری نکنند.
به گزارش مهر، در پایان نشست سراسری مدیران و مسئولان استانی جذب اعضای هیات علمی محورهای زیر از سوی حاضرین به عنوان بیانیه گردهمایی مورد تایید و تصویب قرار گرفت:
1- مجموعه مرکز جذب اعضای هیات علمی و مدیریتهای استانی آن در سراسر کشور ضمن تاکید و توجه بر نقش و جایگاه ویژه اساتید دانشگاهها در تحقق گفتمان انقلاب اسلامی و حماسه سیاسی و اقتصادی از ابتدای تشکیل تاکنون در راستای تحقق دانشگاه اسلامی که همانا از انتظارات جدی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) میباشد، تلاش همه جانبه کرده است.
عملکرد هیاتهای اجرایی جذب دانشگاهها و موسسات آموزش عالی موید تلاش و پیگیریهای جدی و استقلال در عمل و نظر در انجام وظایف محوله بوده است به گونهای که در طول زمان کوتاه فعالیت خود تحولی شگرف در حوزه جذب و بکارگیری اساتید متعهد و متخصص دانشگاهها، با تکیه بر فراخوان عمومی، رویکرد عدالت محور و ارزش بنیاد ایجاد کرده است.
براین اساس برگزاری شش فراخوان جذب اعضای هیات علمی، جذب و بکارگیری 17000 عضو هیات علمی و اعطای بورس تحصیلی از اقدامات بسیار موثر و پربرکتی است که در این مدت کوتاه در نظام جمهوری اسلامی به انجام رسیده است، بیشک این مجموعه در سال جاری و به منظور تحقق مطالبات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در حوزه حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی با توانی مضاعف همت خود را بکار خواهد بست.
2- ملت غیور و سرافراز ایران اسلامی اکنون پس از گذشت 34 سال از انقلاب اسلامی بیش از پیش و با پایداری و استقامتی روز افزون در صحنه حضور مییابد و بر اقتدار و عزت ایران اسلامی میافزاید ودر این راستا و با نزدیک شدن به انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری به منظور خلق حماسه سیاسی و مایوس ساختن دشمنان قسم خورده انقلاب خون رنگ اسلامیمان، باید بر آگاهی بخشی و بصیرت افزایی عمومی همت گمارده و زمینه حضوری گسترده و حماسه ساز در این انتخابات را فراهم آورد و بار دیگر امید دشمنان قسم خورده انقلاب را در دستیابی به اهداف خود که همانا تغییر ساختار نظام جمهوری اسلامی است به یاس بدل کنند .
3- با توجه به شرایط حاکم بر کشور و تحولات بینالمللی سالهای اخیر و پیش رو باید زمام امور اجرایی کشور به دست فردی سپرده شود که در عین آگاهی کامل از چالشهای گذشته و پیش رو، آمادگی و صلاحیت لازم را برای روبرو شدن با این چالشها داشته و ضمن اعتقاد و التزام مطلق به اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه، مرزبندی مشخص با استکبار جهانی و به ویژه آمریکا و دنبالههای فتنه گر داخلی، حضور فعالانه در حوزه بینالمللی به ویژه حوادث بیداری اسلامی، تلاش پیگیرانه برای رفع مشکلات معیشتی مردم، تلاش به منظور تقویت اقتدار ایران اسلامی و ارتقا فرهنگ دیني، ارزشی و علمی جامعه داشته باشد.
4- استکبار جهانی به سردمداری آمریکا به منظور جبران شکستهای پی در پی خود در برابر موج بیداری اسلامی و پیروزی مقاومت اسلامی در منطقه خاورمیانه در نظر دارد با حمله به ارزشها و مقدسات اسلامی و با اجیر کردن مزدورانی از گروههای متحجر و کوته فکر و همراه ساختن برخی دولتهای سرسپرده منطقه، ارکان مستحکم مقاومت به ویژه کشور دوست و برادر سوریه را با آشوب و درگیریهای داخلی دچار تنش کرده تا در سایه تغییر نظام سیاسی آن، مسیر حرکت بیداری اسلامی را منحرف کند و به تقابل با نظام جمهوری اسلامی ایران بپردازند.
از سوی دیگر سازمان ملل در ادامه اقدامات جانبدارانه خود و تحت نفوذ سران کشورهای غربی ضمن بی توجهی به جنایاتی که در کشور سوریه اتفاق میافتد سعی در حمایت از جریانهای تروریستی و ضد حقوق بشری در این کشور دارد؛ در این راستا ضمن تاکید بر وحدت مسلمین و محکوم ساختن هرگونه اقدام خصمانه و تفرقه انگیز در کشورهای اسلامی به ویژه در کشور سوریه، خواستار افزایش بصیرت در امت اسلامی و حمایت مادی و معنوی از عنصر مقاومت بوده و بر حفظ این جبهه اسلامی تاکید میکنیم.
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