به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام‌ مصطفی پورمحمدی امروز در جمع مدیران و کارمندان سازمان بازرسی با اشاره به شرایط خطیر بین‌المللی جهان اسلام گفت: آنچه امروز در کشورهای مختلف جهان اسلام از جمله عراق، سوریه، بحرین و... اتفاق می‌افتد نشان می‌دهد که دشمنان دست‌بردار نبوده و هر روز به یک توطئه و فتنه جدید دست می‌زنند.

وی ادامه داد: اتفاق بد دیگری که در خصوص جهان اسلام افتاده و امروز شاهد آن هستیم این که دشمن از خود امت اسلامی نیز سرباز گرفته است و این اتفاق بدی است که به ما تحمیل شده است.

پورمحمدی با اشاره به حوادث ناگوار سوریه و همکاری حکام منطقه با غرب علیه ملت سوریه گفت: متأسفانه حکام عرب منطقه با پول و امکاناتی که در اختیار گروه‌های تروریست قرار می‌دهند آرامش را از منطقه برده‌اند که خود مصیبتی بزرگ است.

جمهوری اسلامی ایران نقطه اتکای جهان اسلام

وی در ادامه با بیان اینکه نجات جهان اسلام از این مصیبت بزرگ کار دشواری است، ‌افزود: جهان اسلام امروز به یک نقطه امن نیاز دارد که بدون آن نمی‌توان به هیچ پیشرفتی رسید. چرا که اگر همه جا پر از آشوب و فتنه باشد دیگر نقطه اتکایی وجود نخواهد داشت. جهان اسلام یک نقطه اتکا دارد که جمهوری اسلامی است و دشمنان آن را هدف شدیدترین توطئه‌ها قراردادند. جمهوری اسلامی از سیطره دشمنان اسلام و استکبار فارغ و تحت نفوذ آنان نیست و از منافع امت اسلامی دفاع می‌کند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: تجزیه و تضعیف امت اسلامی روش متعارف دشمنان است. بنابراین اگر بنا باشد با تجزیه و تضعیف امت اسلامی مبارزه کنیم نیازمند یک پایگاه امن هستیم که در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران است.

تأثیر تفرقه و اختلاف داخلی ایران بر امت اسلامی

وی با انتقاد از برخی تفرقه‌افکنی های داخلی گفت: اگر در جمهوری اسلامی وحدت، ‌عقلانیت، درایت، همفکری، ‌تعامل و تفاهم برقرار و مستقر شد هم می‌تواند خود را حفظ کند و هم می‌تواند از امت اسلامی دفاع کند. اما اگر نتوانستیم این کار را انجام دهیم و دچار تفرقه و اختلاف شدیم هم خودمان در خطر هستیم و هم سرنوشت سخت تری بر جهان اسلام و امت اسلامی حاکم می‌شود. اگر زمانی دولت عثمانی به 20 کشور تبدیل شد، ‌هیچ بعید ندانیم امروزه هر کشور اسلامی به 4 الی 5 تکه تبدیل می‌شود. چه تضمینی وجود دارد که سوریه، ‌عراق، لبنان و حتی عربستان به چندتکه تبدیل نشود؟! سودان که امروز به دو تکه تبدیل‌شده در حال تبدیل‌شدن به سه تکه است، ‌اما چه تضمینی وجود دارد که لیبی نیز مسیر سودان را طی نکند؟!

هر که به آتش اختلاف بدمد در زمین دشمن بازی کرده است؛‌چه اسم حزب‌اللهی داشته باشد و چه اسم غیر حزب‌اللهی

معاون سیاسی جامعه روحانیت مبارز با اشاره به برخی اختلافات داخلی گفت: اینکه در کشور سر هر چیز کوچکی دعوا و اختلاف راه بیفتد، حتماً خط دشمن است و نباید در این موضوع تردید کرد. هر کسی که به این آتش بدمد در زمین دشمن بازی کرده است؛‌چه اسم حزب‌اللهی داشته باشد و چه اسم غیر حزب‌اللهی؛‌چه اسم ولایت مدار داشته باشد و چه اسم غیر ولایت مدار؛ چه اسم طرفدار سرسخت انقلاب داشته باشد و چه اسم مخالف انقلاب. باید بداند که این زمین، ‌زمین دشمن است.

آنان که کشور را به تفرقه دعوت می‌کنند، ‌خط دشمن را تعقیب می‌کنند

وی خاطرنشان کرد: چرا ما با فتنه 88 مخالفت کردیم؟! چون فتنه 88 زمین دشمن برای تفرقه بود. امروز آنان که به هر دلیلی کشور را به سمت تفرقه، دشمنی، کینه و تشتت شدید آرا دعوت می‌کنند باید بدانند که خط دشمن را تعقیب می‌کنند و نباید در این مسئله تردید شود. کسی می‌تواند بگوید که اختلاف از رحمان و نعت خداوند است؟! کسی می‌تواند بگوید که دشمنی، ‌کینه، ‌بدبینی و نفرت حرکتی الهی، ‌انسانی و اسلامی است؟! اینکه گفته شود اختلاف وجود دارد، ‌درست است؛ اینکه گفته شود سلیقه‌ها با همدیگر متفاوت است، صحیح است؛ اینکه گفته شود برداشت‌ها مختلف است، ‌درست است. اما چه باید کرد؟! اگر برداشت، ‌سلیقه، دیدگاهمان مختلف باشد باید تنازع و درگیری ایجاد کرد؟! متأسفانه امروز شاهد ایجاد دشمنی، تهمت، ‌دشنام و درگیری هستیم و بعد می‌گویند ما دنبال درگیری نیستیم. متأسفانه شاهدیم که همدیگر را متهم می‌کنند که تو بلندگوی دشمن هستی، قدرت‌طلب هستی و... اما باید بدانیم که این تهمت‌ها در آینده به درگیری کشیده می‌شود و این در حالی است که خداوند این رویکرد را نفی و نهی می‌کند.

پورمحمدی با تاکید بر اینکه تفرقه و اختلاف خط دشمن و شیطان است، ‌گفت: معنای این که از اختلاف دست‌برداریم آن نیست که از مواضع خود عقب‌نشینی کنیم یا اینکه اگر کسی تشخیص داد حرفی درست است آن را مطرح نکند. اما نباید حرف درست را با بدگویی، درشت‌گویی و خشونت، پرخاش و تحقیر بیان کرد. چرا که اگر این شیوه در پیش‌گرفته شود کسی به این حرف درست گوش نمی‌دهد. چون این حرف درست به کینه، ‌دشمنی و انتقام‌گیری تبدیل می‌شود. بنابراین اگر به دنبال ترویج حرف درست هستیم باید آرام، ‌درست و با احترام حرف زد و با رعایت قانون اجازه سوءاستفاده به دشمن ندهیم.

در عرصه انتخابات باید با منطق و قانون عمل کرد

وی با حساس و دقیق خواندن فضای انتخابات گفت: سیاست‌مداران باید دقت کنند که نمی‌توان به‌راحتی با فضای انتخابات بازی کرد. عده‌ای در میدان انتخابات حضور دارند که یا باسلیقه ما همخوانی دارند و یا ندارند. نباید کاری کرد که اگر رقیب ما شکست بخورد منزوی شده به سمت دشمنی و کینه توزی برود و برای کشور مشکل ایجاد کند و یا اگر پیروز شد بیاید و با انتقام‌گیری کشور را با درد سر روبرو کند. باید در عرصه انتخابات طوری عمل کرد که اگر رقیب شکست خورد به سمت فتنه گری و دشمن رفته و علیه منافع ملت و مصالح نظام و انقلاب دست به توطئه نزد. بنابراین باید در عرصه انتخابات منطق و اصول داشت و بر مبنای قانون عمل کرد، ‌چه این قانون باسلیقه ما همخوانی داشته باشد و یا نداشته باشد.

جریان‌های سیاسی از رویکرد مذموم سیاسی استفاده نکنند

وی با هشدار نسبت به فراگیر شدن رویکرد دشمنی و انتقام در عرصه سیاست گفت: این رفتار مذموم سیاسی که به کدورت‌ها و دشمنی‌ها اضافه می‌کند، ‌اول از سوی جریان‌های ضد انقلاب در کشور راه افتاد. این جریان‌ها چون نمی‌توانستند حرف خود را بر کشور حاکم کنند، تلاش کردند ‌با ‌اسلحه و ترور حرف خود را حاکم کنند که ناکام ماندند. متأسفانه بعدها جریان چپ سیاسی وقتی نتوانست حرف خود را در کشور حاکم کند از همین شگرد ولی ضعیف تر و نرم تر استفاده کرد و این سنت سیئه را ادامه دادند تا امروز که این سنت ناروا بین ما اصولگرایان نیز رایج شده است.

باید یک منطق و اصول را بر رفتار سیاسی خود حاکم کرد

پورمحمدی با اشاره به رواج بداخلاقی‌ها افزود: این‌ها سنت‌های شیطانی، ‌مذموم و غیرانسانی است و نباید از آن دفاع کرد. اگر ما خود را اصولگرا می‌دانیم نباید از این سنت‌ها استفاده کنیم. این سنت متعلق به ما نیست و نباید استفاده شود. این سنت‌ها، ‌سنت‌هایی است که از سوی ضد انقلاب و بعداً به شکل دیگر از سوی رقبای چپ ما استفاده شد و امروز اصولگرایان به شکل دیگر از آن تبعیت می‌کنند. بنابراین باید این سنت مذموم را کنار گذاشته و یک منطق و اصول را بر رفتار سیاسی خود حاکم کرد.

فضای انتخابات فضای رقابت و مسابقه در خیرات باشد

وی در ادامه اظهار داشت: بالاخره در نظامات اجرایی انتخابات کشور یک سری مشکلات وجود دارد که باید از طریق قانونی حل کرد و نمی‌توان با درشت‌گویی و برخورد آن‌ها را رفع کرد. مقام معظم رهبری نیز مکرراً و پی در پی تاکید کرده‌اند که بدون برخورد، ‌درگیری، ‌اهانت، ‌هتاکی و متشنج کردن فضا در عرصه انتخابات فعالیت کرد. معظم له همواره بر رعایت قانون از سوی همه طرف های انتخابات تاکید کرده و این یک وظیفه برای همه است. بنابراین نباید به دشمن مجال داد و باید کاری کرد فضای انتخابات، ‌فضای رقابت و مسابقه در خیرات باشد و هر کس خوبی های خود را نشان دهد. البته باید انتقاد کرد ولی با ادبیات درست. اینکه گفته شود روش مدیریت، روش و سبک زندگی رقیب را قبول نداریم درست است، ‌ولی باید درست و مستند بیان شود. باید اهل دلیل و منطق بود و گفته شود به این دلیل روش رقیب با مبنای انقلاب و دین سازگار نیست و روش فلان کاندیدا را منطبق بر روش درست می‌دانیم و همان را ترویج و تبلیغ کنیم. اما در این مسیر از بداخلاقی، تهمت و دشنام پرهیز کنیم. اگر این خط را تعقیب کنیم حتماً نتیجه بهتری به‌دست می‌آید.

دستگاه‌های نظارتی اجازه تخطی از قانون را به دولت آینده ندهد

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به نقش دستگاه‌های نظارتی بر برقراری آرامش در کشور گفت: هر گرایش سیاسی اگر در انتخابات آینده پیروز شد باید دستگاه‌های نظارتی مانند مجلس، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و قوه قضائیه به‌صورت جدی پای قانون بایستد و طبق قانون عمل کند. اگر دستگاه‌های نظارتی اجازه تخطی از قانون را به دستگاه اجرایی ندهد، ‌70 الی 80 درصد نگرانی مردم نسبت به رویکرد دولت آینده رفع می‌شود. بنابراین باید دستگاه‌های نظارتی محکم وظیفه قانونی خود را انجام دهند. در نهایت ممکن است از بین افرادی که شورای نگهبان صلاحیتشان را تأیید کرده باشد یکی که حداقل ویژگی‌ها را داشته باشد، ‌پیروز عرصه انتخابات ریاست جمهوری یازدهم شود. در این صورت اگر دستگاه‌های نظارتی به وظیفه قانونی خود عمل کنند، خیلی از نگرانی‌ها رفع شده و آسیب های کشور پایین می‌آید.

فرمایشات رهبری را توجیه نکنید؛ صادقانه عمل کنید

معاون سیاسی جامعه روحانیت مبارز تاکید کرد: باید سعی کرد قانون در کشور اجراشده و از سوی دیگر فرمایشات مقام معظم رهبری را توجیه نکرد. باید صادقانه آنچه مقام معظم رهبری می‌فرمایند را عمل کنیم؛‌چه باب میل ما باشد و چه نباشد؛‌چه این موضوع را بپسندیم و چه نپسندیم. اگر رعایت کنیم این چرخه می‌چرخد. این شرایط را باید آگاهانه و عاقلانه تعقیب کرد و اجازه نداد دشمن بر ما غلبه کند تا هم خودمان به سعادت برسیم و هم برای امت اسلامی همچنان یک پناهگاه باشیم.