90 اثر برتر مدرسه عشق به جشنواره محصولات فرهنگي كشور ارائه شد

به گزارش خبرنگار مهر، علي نوري زاده در جمع گروه هاي فرهنگي بسيج استان يزد با اشاره به اینکه جشنواره تولیدات سال از تیر ماه سال 90 در رده های بسیج به صورت رسمی آغاز به کار کرده است، اظهار داشت: در جشنواره سال 91 یزد ازعملکرد محصولات فرهنگی سال 90 رده های بسیج استان یزد نمایشگاهی دایر شد که شرکت کنندگان آثار خود را به نمایش گذاشتند.

وي با بیان اینکه از اوایل اسفند ماه 91 شروع به جمع آوری آثار فرهنگی کردیم، افزود: جشنواره محصولات فرهنگی سال 91 با عنوان "مدرسه عشق" تا پایان فروردین ماه امسال در مجموع هزار و 287 اثر فرهنگی در 23 شاخه از رده های بسیج دریافت کرده است.

نوري زاده بيان كرد: آثار پذیرفته شده محصولات فرهنگی سال 91 "مدرسه عشق" به تفکیک رده و شاخه شامل نشریه، کتاب، عکس، پوستر، فیلم کوتاه و مستند، نقاشی، خوشنویسی، کاریکاتور، فیلنامه، نمایشنامه، تئاتر، وبلاگ، سرود، تواشیح و ابتهال و ... است.

وی تصریح کرد: بیشترین آثار پذیرفته شده محصولات فرهنگی "مدرسه عشق" مربوط به بسیج هنرمندان با 25 اثر منتخب است.

نوری زاده گفت: تعداد 90 اثر برتر از بین هزار و 287 اثر ارائه شده انتخاب شدند و سپس به جشنواره محصولات فرهنگی کشور در تهران برای رقابت ارسال شدند.

وي عنوان كرد: آثار برتر تا پایان اردیبهشت ماه 92 توسط دبیرخانه جشنواره تهران معرفي می شود.