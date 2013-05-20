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۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۸:۴۴

بندرآبادی در گفتگو با مهر:

91 میلیارد تومان از اعتبار بخش توسعه کشاورزی استان سمنان به شاهرود رسید

91 میلیارد تومان از اعتبار بخش توسعه کشاورزی استان سمنان به شاهرود رسید

شاهرود- خبرگزاری مهر: معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان شاهرود ضمن اشاره به اختصاص اعتبار 250 میلیارد تومانی دور چهارم سفر هیئت دولت به بخش توسعه کشاورزی استان سمنان، از تخصیص 91میلیارد تومان اعتبار برای بخش کشاورزی این شهرستان خبر داد.

مهدی بندرآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اینکه مجموع اعتبارات بخش کشاورزی شهرستان شاهرود در قالب یک هزار و 258 طرح در کارگروه بخش کشاورزی شهرستان شاهرود مصوب شد، افزود: از این میزان بیش از 50 میلیارد تومان موفق به عقد قرارداد شدند.

وی از بانک های کشاورزی و سپه به عنوان بانک های عامل پرداخت اعتبارات بخش کشاورزی نام برد و گفت: قریب به 40 میلیارد تومان این اعتبارات در ارکان اعتباری بانک سپه در حال رسیدگی است و امیدواریم به زودی مصوبات آن ابلاغ و متقاضیان بتوانند با عقد قرارداد به این تسهیلات دسترسی پیدا کنند.

معاون استاندار سمنان با یادآوری دور چهارم سفر هیئت دولت به استان سمنان در ابتدای سالجاری اعلام کرد: در این سفر مبلغ 250 میلیارد تومان اعتبار برای طرح توسعه کشاورزی استان منظور شد که 50 میلیارد تومان آن با سود هفت درصد و 200 میلیارد تومان آن با سود 13 درصد است.

بندرآبادی سهمیه اعتبار شهرستان شاهرود از مجموع اعتبارات 200 میلیارد تومانی بیش از 52  میلیارد تومان اعلام و تصریح کرد: مبلغ 180 میلیارد تومان این اعتبارات بین شهرستان ها توزیع گردیده و  50 میلیارد تومان تسهیلات با نرخ سود هفت درصد است که مبلغ 40 میلیارد تومان بین شهرستان ها توزیع شده و سهم شهرستان شاهرود بیش از 11 میلیارد و 600 میلیون تومان است.

وی گفت: با توجه به ابلاغیه های ارسالی پرونده های متقاضیان در ستاد شهرستانی در حال بررسی، تصویب و ارسال به استان بوده و تا کنون بیش از 60 پرونده با اعتباری بالغ بر 13 میلیارد تومان مصوب شده است.

فرماندار ویژه شهرستان شاهرود با اشاره به 20 میلیارد تومان اعتبارات مصوب طرح های آب و خاک استان سمنان نیز گفت: این تسهیلات با نرخ سود هفت درصد اعلام و تا کنون مبلغ 18 میلیارد تومان آن ابلاغ شده است.

بندرآبادی در خاتمه سهم شهرستان شاهرود را از این اعتبارات پنج میلیارد و 200 میلیون تومان اعلام و خاطرنشان کرد: تا کنون بیش از دو میلیارد تومان مصوبه شهرستانی در قالب طرح های ارائه شده داشته ایم و امیدواریم این طرح ها  پس از دفاع در کارگروه استانی با عاملیت بانک کشاورزی به مرحله عقد قرارداد برسند.
 

کد مطلب 2059345

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