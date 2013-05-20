آموزش و پرورش باید از سوی تمامی ارگانها مورد حمایت قرار بگیرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد آخوندی معاونت پرورشی اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران عصر دوشنبه با حضور در دفتر حجت الاسلام سید حسین حسینی امام جمعه بخش جوادآباد ورامین با ایشان دیدار و گفتگو کرد.

معاونت پرورشی اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران در این دیدار ضمن تقدیر از تلاشها و تعاملات یکساله امام جمعه بخش جوادآباد با آموزش و پرورش، هدف از این دیدار را استفاده از رهنمودهای معنوی ایشان عنوان کرد.

محمد جواد آخوندی در ادامه به تأیید و ابلاغ سند تحول بنیادین آموزش و پرورش از سوی مقام معظم رهبری اشاره کرد و بیان داشت: بر اساس این سند باید در زمانی معین به قله های علم و فناوری در منطقه را فتح کنیم و با توجه به انطباق آن با آموزه های دینی، آن را نقشه راه آموزش و پرورش قرار دهیم.

امام جمعه بخش جوادآباد نیز در این دیدار ضمن تبریک ماه مبارک رجب و اعیاد پیش رو، از تعامل خوب آموزش و پرورش جوادآباد با ستاد نماز جمعه ابراز خرسندی کرد و خواستار گسترش فعالیتها شد.

مدرسه خانه دوم دانش آموزان است

حجت الاسلام سید حسین حسینی با اشاره به آیات و روایات، مدرسه را خانه دوم دانش آموزان نامید و از معلمان خواست با خودسازی، زمینه را برای اصلاح دانش آموزان و جامعه را فراهم سازند و با به کارگیری آموزه های دینی در طول دوران خدمت افرادی مؤمن و انقلابی تحوبل جامعه دهند.

وی در ادامه از تعاملات و همکاری با آموزش و پرورش گفت و افزود: در یک سال گذشته با حضور در مدارس توانستیم دانش آموزان مستعد را شناسایی و با برگزاری کلاسهای تخصصی در مساجد در راه شکوفایی آنان کوشا باشیم.

حجت الاسلام حسینی همچنین از برخی از کاستیها در منطقه گلایه کرد و خواستار نگاه ویژه استان به این منطقه شد.

وی در پایان خدمت به آموزش و پرورش را وظیفه همگانی برشمرد و بیان داشت: آموزش و پرورش به عنوان یک نهاد انسان ساز باید از سوی تمامی ارگانها مورد حمایت قرار گیرد.