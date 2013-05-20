ملت ایران با هوشیاری کامل در 24 خرداد نقشه دولت را نقش بر آب می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شيخان بعد از ظهر امروز (دوشنبه) در مراسم معارفه سرپرست مرکز روابط عمومي و رسانه دفتر رييس‌جمهور با اشاره به اينکه عده‌اي در روزهاي اخير با توسل به دروغ، حجم تخريب را عليه خادم و فرزند ملت و دولت خدمتگزار گسترش داده‌اند، گفت: کساني که در اين راه گام گذاشته‌اند، بدانند که اين گونه ادبيات زشت و زننده در فرهنگ و تمدن اسلامي - ايراني ملت ايران جايگاهي نداشته و بدون ترديد انتشار دهندگان آن در نزد ملت منفورتر خواهند شد.



وي با انتقاد از کساني که در ايام اخير با چشم‌پوشي از خدمات و کارنامه درخشان دولت، تمام دستاوردهاي نظام را زير سوال مي‌برند، تصريح کرد: به اين افراد توصيه مي‌کنم که مواظب باشند مبادا به شيپور صداي استکبار تبديل نشوند.



معاون ارتباطات و اطلاع‌رساني دفتر رييس‌جمهور خاطر نشان کرد: موفقيت پيشرفت‌هاي بي‌نظيري در دوره دولت نهم و دهم به دست آمده و تأکيد بر تکرار حجم اقدامات انجام شده، نسبت به سنوات گذشته در حقيقت تأکيد بر کارآمدي نظام جمهوري اسلامي و حاصل بازگشت به گفتمان انقلاب اسلامي است و اين همان موضوعي است که نظام سلطه هميشه در همآورد با آن به دنبال به تصوير کشيدن عدم کارآيي، نظام جمهوري اسلامي مي‌باشد.



شيخان تصريح کرد: با اعتقاد کامل اعلام مي‌کنم که مدل حکومت‌داري مبتني بر آرمان‌هاي انقلاب اسلامي بر تمام مدل‌هاي رايج جهان غالب بوده و مطمئناً در آوردگاه دو انديشه خدامحوري و انسان‌محوري، ملت بزرگ ايران پيروز ميدان خواهند بود، چرا که ظفر نهايي از آن انديشه خدامحوري است.



وي خاطر نشان کرد: کساني که در مسير هجمه و تخريب دستاوردهاي دولت خدمتگزار وارد شدند به نظر مي‌رسد، نگران تصميم بزرگ ملت هستند. چرا که تصميم ملت در طول چند دهه انقلاب اسلامي، برآمده از روح جمعي ملت ايران و در مسير پيشرفت و حرکت به سمت قله‌هاي آرماني انقلاب بوده است.



شيخان در ادامه سخنان خود با اشاره به اهميت کار در حوزه اطلاع‌رساني از برنامه‌ها و اقدامات رييس‌جمهور اظهار داشت: رييس‌جمهور تبلور عيني اراده جمعي يک ملت است و کساني که در حوزه اطلاع‌رساني در کنار ايشان نقش‌آفريني مي‌کنند، نمايندگان اطلاع‌رساني از موفقيت‌هاي ملت ايران هستند و از همين‌رو کار همکاران معاونت اطلاع‌رساني دفتر رييس‌جمهور و نوع نگاه ايشان به کارشان اهميت مضاعفي مي‌يابد.



معاون ارتباطات و اطلاع‌رساني دفتر رييس‌جمهور خاطر نشان کرد: کسي که در کنار رييس‌جمهور تلاش مي‌کند بايد بداند که کار و تلاش او به نمايندگي از همه ملت است و اگر کسي چنين نگاهي داشته باشد، وظايف و تکاليف خود و کاري را که انجام مي‌دهد با حساسيت بيشتري دنبال مي‌کند.



شيخان با اظهار اميدواري از اينکه دولت يازدهم هم در مسير و ريل واقعي انقلاب اسلامي قرار داشته باشد، خاطر نشان کرد: اگر چه هجمه‌ها در اواخر کار هر دولت نسبت به آن دولت زياد مي‌شود، اما در دولت دهم اين هجمه‌ها خيلي زود شروع شد و تقريباً از اول کار دولت دهم برخي با ناجوانمردي تمام خدمات دولت را ناديده گرفته و سعي کردند با دروغ‌پراکني و حاشيه‌سازي‌هاي کاذب و مستمر در مسيري که ملت انتخاب کرده کارشکني و توقف ايجاد کنند.



وي با اشاره به اينکه هجمه‌ها و کارشکني‌ها عليه دولت در روزهاي اخير بسيار بيشتر شده و همين موضوع کار همکاران عرصه اطلاع‌رساني را سنگين‌تر مي‌کند، گفت: بايد کمک کنيم تا در فضاي غبارگرفته فکري، تصويري واقعي‌تر از عملکرد و خدمات دولت به ملت ارائه شود که اين نياز به تلاش، دقت و تدبير دارد.



معاون ارتباطات و اطلاع‌رساني دفتر رييس‌جمهور تأکيد کرد: در طول تاريخ کساني که براي رسيدن به منافعشان بر موضع باطل و ناحق اتکا کرده‌ و با تمسک به روش‌هاي زشت و ناپسند و دور از ارزش‌هاي انساني عمل کرده‌اند، هيچگاه موفق نبوده‌اند، اگر چه شايد چنين کساني در ظاهر موفقيت‌هاي کوتاه مدتي به دست آورده باشند، اما در طول تاريخ هيچگاه دروغ و تهمت در دل مردم و انسان‌هايي که سرشت پاک دارند، جايي نداشته است.



شيخان با تأکيد بر اينکه کساني که در عصر حاضر به دنبال ذبح حقيقت هستند، بايد بدانند با تلاش‌ آنان، حقيقت، زايل نمي‌شود، اظهار داشت: در طول تاريخ هرگاه تلاش‌ها متمرکز بر ذبح حقيقت بوده است، در نهايت و در هنگامي که آوردگاه باطل فکر مي‌کرده در حال پيروزي است، پرنده‌اي سر برآورده و حقيقت را به گوش همگان فرياد کرده است.



وي تصريح کرد: عده‌اي در چنين آوردگاهي به ابزارهايي مثل رسانه به عنوان وسيله‌اي براي تحقق فرصت‌طلبي‌ها و قدرت‌طلبي‌هاي خود اميد بسته‌اند تا با توليد حجم بالاي خبرهاي دروغ و غيرواقعي فضاي ذهني جامعه را به سمت دلخواه خود مديريت کنند، اما اينان به بيراهه مي‌روند چرا که هيچ‌گاه هيچ‌کس نتوانسته با تبليغات رسانه‌اي خود را محبوب دل مردم کند.



معاون ارتباطات و اطلاع‌رساني دفتر رييس‌جمهور با طرح اين سوال که مگر وقتي انقلاب اسلامي به پيروزي رسيد، امام خميني(ره) ابزارهاي رسانه‌اي در اختيار داشت؟ خاطرنشان کرد: علت توفيق امام خميني(ره) و توجه رسانه‌ها به ايشان، پيام هويت‌بخش و هويت‌ساز انقلاب بود که رسانه‌ها را متوجه ايشان کرد، اگر نه خود رسانه يک ظرفيت و وسيله است و به تنهايي اصالتي ندارد.



شيخان با بيان اينکه عزت و ذلت در اختيار خداوند است، گفت: امروز خيلي‌ها تلاش مي‌کنند تا اين دولت و خادمان ملت را از چشم مردم بيندازند و حتي اقداماتي با همين نيت انجام مي‌دهند، اما چون نيت آنها غلط است و هدفي غير از کسب رضاي خدا دارند، توفيقي نصيب آنها نمي‌شود.



وي با تشکر از مجموعه همکاران معاونت ارتباطات و اطلاع‌رساني دفتر رييس‌جمهور بخاطر خدمات صادقانه و بي‌ادعاي‌اشان در همراهي با خدمتگزار ملت، اظهار داشت: امروز آقاي عقيل امامي از نيروهاي انقلابي، دلسوز و فداکار به جمع ما مي‌پيوندند که در حوزه رسانه صاحب سابقه بوده و خاک اين عرصه را خورده است و کار را به خوبي مي‌شناسد و مطمئنم با همکاري مجموعه همکاران معاونت در کنار ايشان مي‌توانيم در همين مدت کوتاه باقيمانده از عمر دولت دهم، توفيقات خوبي کسب کنيم.



شيخان حوزه معاونت ارتباطات و اطلاع‌رساني دفتر رييس‌جمهور را يکي از پرکارترين و داراي ظريف‌ترين وظايف بين بخش‌هاي مختلف دفتر رييس‌جمهور عنوان کرد و افزود:‌ استرس، حساسيت و ظرافت کار خبر که بخش اصلي کار اين معاونت است، بر همه روشن است و خدمت در اين معاونت فقط از عهده افرادي برمي‌آيد که اهل کار سخت و حرفه‌اي باشند.





فعاليت در عرصه اطلاع‌رساني از جنس فرهنگ و کار انبيايي است



عقيل امامي، سرپرست مرکز روابط عمومي و رسانه دفتر رييس‌جمهور با قدردانی از اعتماد سيدحسن موسوي رييس دفتر رييس‌جمهور به وي براي انتصاب به اين مسئوليت، گفت: آقاي موسوي اسطوره اخلاق و از نيروهاي ارزشي و ولايي هستند و از حسن اعتماد ايشان به خودم تشکر مي‌کنم.



وي کار در عرصه اطلاع‌رساني را بسيار مقدس و پرزحمت توصيف کرد و اظهار داشت: جنس اين کار، از جنس فرهنگ و از نوع کار انبياست چرا که ارسال و انتقال پيام از جمله وظايف پيامبران الهي بوده است.



سرپرست مرکز روابط عمومي و رسانه دفتر رييس‌جمهور فرهنگ را پايه و اساس انقلاب اسلامي توصيف کرد و ادامه داد: پيام مطبوعات بايد چنانکه امام راحل فرمودند منعکس‌کننده آرمان‌هاي ملت و در مسير کمال، ارزش‌آفريني و اعتلاي مفاهيم وحياني باشد که اين مهم به سرمايه‌گذاري مادي و معنوي نياز دارد.



امامي تصريح کرد: مهم نيست که اين ايام روزهاي پاياني عمر دولت دهم است بلکه مهم اين است که به اهداف ترسيمي انقلاب اسلامي و چشم‌اندازي که جمهوري اسلامي دارد، که همان در اهتزاز نگه داشتن پرچم ولايت، عدالت و مهرورزي است، پايبند باشيم و در همان مسير در کنار رييس‌جمهور تلاش کنيم، چرا که موفقيت رييس‌جمهور به نام جمهوري اسلامي ثبت مي‌شود.



وي به نامگذاري سال 92 به نام سال حماسه سياسي و اقتصادي اشاره کرد و گفت: بزرگترين پروژه سال 92، تحقق حماسه سياسي است و انتخابات پيش رو بهترين بستر براي خلق حماسه سياسي مي‌باشد از اين‌رو همه وظيفه داريم در مسير خلق اين حماسه تلاش کنيم.



در پايان اين مراسم حکم عقيل امامي به همراه يک جلد کلام‌الله مجيد از سوي محمد شيخان معاون ارتباطات و اطلاع‌رساني رييس‌جمهور اعطاء شد.



لازم به ذکر است که مرکز روابط عمومي و رسانه از ادغام دو اداره کل دفتر امور رسانه‌ و ارتباطات شکل گرفته است.