بخش حمل و نقل استان سمنان در انتقال زائران به حرم امام (ره) از تمام توان استفاده می کند

به گزارش خبرنگار مهر، داوود فهندژ سعدی ظهر دوشنبه در جلسه كميته حمل و نقل ستاد ارتحال امام خميني (ره) استان سمنان در محل اداره کل حمل و نقل و پايانه هاي این استان با تبريك حلول ماه رجب و تأكيد بر بكارگيري تمام توان و ظرفيت این بخش در انتقال زائران به حرم مطهر امام راحل گفت: حضور همه نيروهاي امدادي از جمله اورژانس و هلال احمر در اين ايام به جهت ارائه خدمات لازم و ضروري است.

وي افزود: همچنين ناوگان هاي ويژه با بهترين رانندگان هم آماده ارائه خدمات به كاروان هاي در راه مانده باشند.

مسئول كميته حمل ونقل ستاد ارتحال امام خمینی استان سمنان همچنین با اشاره با ایجاد ايستگاه هاي صلواتي در نقاط از پيش تعيين شده مسير زائران، جلوگيري از ازدياد برپايي اين ايستگاه ها را خواستار شد و افزود: به منظور جلوگيري از وقوع حوادث احتمالي در حاشيه جاده ها از برپايي تعداد زياد ايستگاه هاي صلواتي پرهيز و به كيفت مطلوب آنها در ارائه خدمات به زائران محترم پرداخته شود.

سعدي همچنين پيش بيني و تدابير لازم براي ارائه خدمات به كاروان هاي عبوري استان هاي همجوار از استان سمنان را خواستار شد.

بيمه ايران از 13 تا 16 خرداد همه زائرين حرم مطهر امام (ره) را بيمه مي كند

مسئول امور ايثارگران استانداري سمنان نیز در این جلسه ضمن تاكيد بر اهميت برپايي هرچه با شكوهتر مراسم بزرگداشت سالگرد ارتحال امام (ره) و بازتاب آن در رسانه هاي خارجي، پايبندي ملت شريف ايران به آرمان هاي معمار كبير انقلاب را بي نظير توصيف كرد و گفت: همه ساله دنيا در حال رصد حضور ملت ايران در این مراسم است و مردم حق شناس ايران هم همه ساله با حضور بي نظير خود بيعتی دوباره با آرمان هاي امام می بندند.

مظاهري همچنين ضمن تأكيد بر برنامه ريزي دقيق و به موقع براي جابجايي زائران حرم مطهر افزود: بيمه ايران از 13 تا 16 خرداد كليه زائرين حرم مطهر امام (ره) را بيمه مي كند.

فرمانده پليس راه استان سمنان نيز در اين جلسه يكي از مسائل مهم در اين ايام را ايمني در سفر و جلوگيري از وقوع حوادث ترافيكي عنوان كرد و گفت: ميتوان با بهره گيري از امكانات ريلي و استفاده از راه آهن در امر جابجايي زائران به حرم مطهر سطح ايمني را در اين ايام افزايش دهيم.

سرهنگ علیرضا خبیر اشاره کرد: نيروهاي پليس راه در ارائه خدمات به كاروان هاي اعزامي به حرم مطهر امام خمینی (ره)، آمادگي كامل دارند.

ايرج دست نشان معاون حمل و نقل اداره كل حمل و نقل و پايانه هاي استان سمنان نيز در این جلسه استفاده از ناوگان ويژه و درجه يك، بازديد مديران فني از ناوگان جاده اي، عدم استفاده از اتوبوس هاي درون شهري براي جابجايي زائران، عدم اجازه تردد به ناوگان بدون صورت وضعيت مسافربري، توزيع فرم هاي نظرسنجي به كاروان ها را ازجمله اقدامات مهم اين اداره كل در برگزاري هرچه باشكوه تر مراسم سالگرد ارتحال امام خميني (ره) و انتقال زائرين به مرقد مطهر امام راحل دانست.

