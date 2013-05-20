کمبود اعتبارات فعالیت هیئتهای ورزشی شیروان را کند کرده است

مصیب اکبرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: هیئت های ورزشی شهرستان شیروان در سال 91 بدون دریافت اعتبار ورزشی به فعالیت خود ادامه دادند اما نبود اعتبارات فعالیت های آنان را کند کرده بود.

وی اظهار داشت: در شرایط فعلی روسای هیئت های ورزشی این شهرستان، هزینه های ایاب و ذهاب ورزشکارانی که به مسابقات کشوری اعزام می شوند را به سختی تامین می کنند که این عامل سبب شده تا ورزشکاران و هیئت های ورزشی انگیزه ای برای ادامه کار نداشته باشند.

اکبرزاده در ادامه به اعلام برنامه های ورزشی اوقات فراغت اداره ورزش و جوانان شهرستان شیروان در تابستان سال جاری پرداخت و عنوان کرد: این اداره با همکاری هیئت های ورزشی شهرستان، برنامه های متنوعی را در طرح غنی سازی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان پیش بینی کرده است.

وی گفت: طرح غنی سازی اوقات فراغت اداره ورزش و جوانان شیروان در سال جاری از نیمه دوم خرداد ماه آغاز می شود و کارشناسان این اداره نیز مشاوره های انتخاب رشته ورزشی را به خانواده ها، نوجوانان و جوانان ارائه می دهند.

اکبرزاده اضافه کرد: با توجه به اینکه امروزه ورزش به صورت علمی پیگیری می شود و برای هر رشته ورزشی نیز فاکتورهایی به منظور پیشرفت در آن رشته مطرح شده است، از خانوادها تقاضا می شود از طریق مشاوره با کارشناسان این اداره، نسبت به ثبت نام فرزندان خود در رشته های ورزشی اقدام کنند.

وی گفت: اداره ورزش و جوانان این شهرستان به منظور اجرای طرح اوقات فراغت نوجوانان و جوانان، تمامی اماکن خود را تجهیز نموده و با مربیان رشته های مختلف ورزشی نیز هماهنگی های لازم را به عمل آورده است.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان شیروان افزود: اجرای طرح غنی سازی اوقات فراغت نوجوانان و جوانان و شرکت این افراد در برنامه های ورزشی رشته های مختلف، فرصت مناسبی است تا مربیان و مسئولان هیئت های ورزشی، نسبت به استعدادیابی در رشته های مربوطه اقدام کنند.