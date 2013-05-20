نمایشگاه پوستر "گروه میخکوب" در نگارخانه حوزه هنری استان یزد افتتاح شد

به گزارش خبرگزاري مهر، دو بانوی هنرمند 18 اثر هنری خود را در زمینه پوستر درنمایشگاهی با عنوان "میخکوب" درحوزه هنری یزد به تماشا گذاشتند.

در این نمایشگاه 11 پوستر از آثار نعیمه خسروی برگرفته از سبک گرافیست های صاحب سبک ایران و جهان همچون رضا عابدینی، مهدی سعیدی، شیگئو فوکودا، سائول باس، میلتون گلیزر، هنریک توماژوفسکی وچازماویان دیوایس ارائه شده است.

همچنین هفت اثر از پردیس عیدی با موضوع داستان های شاهنامه که با تلفیق تصویر و تایپوگرافی تولید شده در معرض دید هنردوستان قرار گرفته است.

خانم ها خسروی و عیدی کارشناس گرافیک از دانشگاه هنر و معماری شهرستان اردکان هستند که دومین نمایشگاه خود را برگزار می کنند.

اوایل ماه جاری نیز نمایشگاهی از آثار این دو هنرمند درنگارخانه شفق اردکان برگزار شد.

این نمایشگاه تا اول خردادماه سال جاری صبح ها و عصرها در نگارخانه حوزه هنری استان واقع در ابتدای خیابان آیت الله کاشانی، کوچه آزادی برای بازدید علاقه مندان برپاست.





