احداث ساختمان جدید آموزش و پرورش نهاوند 900 میلیون اعتبار نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا تکلو عصر دوشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش نهاوند که در سالن اجتماعات خانه معلم نهاوند برگزار شد، اعلام کرد: عملیات اچرایی و پیشرفت فیزیکی ساختمان جدید آموزش و پرورش نهاوند 43 درصد است.

تکلو با اشاره به اینکه عملیات اجرایی ساخت این پروژه در حال حاضر تعطیل است، گفت: احداث ساختمان جدید آموزش و پرورش نهاوند در زمینی به مساحت سه هزار متر مربع در سه طبقه صورت می گیرد و تاکنون بیش از 500 میلیون تومان برای آن هزینه شده است.

وی گفت: عملیات احداث دبیرستان امام خمینی(ره) نهاوند نیز با پیشرفت فیزیکی 90 درصد در مراحل پایانی قرار دارد و پیمانکار مربوطه باید این دبیرستان را تا شهریور ماه سال جاری تحویل آموزش و پرورش نهاوند دهد.

مدیر آموزش و پرورش نهاوند ادامه داد: ساخت نمازخانه مدرسه شبانه‌روزی شهر فیروزان با 89 میلیون تومان اعتبار و سالن ورزشی مدرسه دکترخانی با 198 میلیون تومان به اتمام رسید و تحویل آموزش و پرورش منطقه خزل نهاوند شد.

علیرضا تکلو با اشاره به استفاده از تجربه مربیان پایه ششم در شورای آموزش و پرورش و راهکارهای ایجاد خلاقیت و نوآوری در مدارس و پژوهش‌سراها گفت: کلاس‌های فوق‌برنامه و کنکور باید با توجه به نزدیکی به کنکور سراسری در شهرستان نهاوند ساماندهی و مشغول به فعالیت هستند.

تکلو تمهیدات لازم برای غنی‌سازی اوقات فراغت دانش‌آموزان در فصل تابستان را جز وظایف اصلی این نهاد بر شمرد و گفت: نقش خانواده ها در زمینه نظارت و برنامه ریزی دقیق برای پرکردن و غنی سازی اوقات فراغت فرزندان اهمیت اساسی دارد.