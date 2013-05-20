تفریغ بودجه سال 91 شهرداری مشهد به شورای اسلامی شهر تقدیم می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل انتظاری بعدازظهر دو شنبه در محل شهرداری مشهد در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تفریغ بودجه سال 1391 شهرداری مشهد حداکثر تا پایان خرداد ماه به شورای اسلامی شهر تقدیم می شود و برای اولین بار در تاریخ این نهاد تحویل تفریغ بودجه منطبق بر زمان تعیین شده در قانون انجام خواهد شد.

معاون اداری و مالی شهرداری مشهد گفت: ترازهای مالی فصلی سال 1391 شهرداری مشهد در سه مرحله و جلوتر از ضوابط تعیین شده قانونی در پایان 6 ماهه اول، پایان دی ماه و عملیات دو ماهه آخر سال در پایان اردیبهشت به پنج حسابرس مستقل شورای اسلامی شهر تحویل شده است.

وی تاکید کرد: رسیدگی به عملیات مالی اداری 10 ماهه اول سال 1391 توسط حسابرسان انجام و گزارش آن ارائه شده و پیش‌بینی می‌شود رسیدگی به باقیمانده اسناد و مدارک و تطبیق عملیات و فعالیت‌ها به ضوابط طی یک ماهه آینده به وسیله حسابرسان صورت گیرد و نتیجه جهت تصمیم نهایی به شورای اسلامی شهر تقدیم شود.

وی افزود: تفریغ بودجه که سند دخل و خرج یک ساله شهرداری است، مشتمل بر گزارش کلیه درآمدها و هزینه‌های شهرداری طی سال 90 است.

وی گفت: حسابرسی مستقل شورای اسلامی شهر در رسیدگی به سند تفریغ بودجه، عملیات مالی اداری و سایر وظایف شهرداری را با ضوابط و مقررات، قوانین، مصوبات شورا اسلامی شهر و ضوابط بودجه سالانه تطبیق و انحراف را مشخص می‌کند.

معاون اداری و مالی شهرداری مشهد گفت: شوای اسلامی شهر در بررسی تفریغ سال 1390 شهرداری مشهد ضمن قدردانی از عملکرد این نهاد در ارائه به موقع تفریغ بودجه و رعایت استانداردهای حسابداری و مالی و رعایت ضوابط، تکالیف دیگری را برای افزایش ارتقای کیفی و نواقص و استیفای حقوق شهرداری مشخص کردند.

وی تاکید کرد: بر اساس گزارش تفریغ بودجه شهرداری و نتایج حاصل از رسیدگی حسابرس مستقل و قانونی شورای اسلامی شهر، تعداد بندهای اصلی گزارش حسابرسی از 145 مورد در سال 1386 و شروع دوره دوم شورای اسلامی شهر به تعداد پنج بند در سال 1391 کاهش یافته است.

حداکثر رعایت استاندارد در سال پایانی دوره سوم شورا

انتظاری بیان کرد: شهرداری در سال پایانی دوره سوم شورای اسلامی شهر به حداکثر رعایت استانداردها در دخل و خرج سالانه رسیده است.

معاون اداری و مالی شهرداری مشهد ادامه داد: طبق گزارش تفریغ بودجه سال 1390شهرداری، تحقق درآمدهای نقدی 78 درصد نسبت به بودجه مصوب بوده و شهرداری در حوزه پروژه عمران و عمران شهر 78 درصد نسبت به تحقق درآمد مصرف کرده است و در بخش جاری و هزینه‌های اداری نیز 22 درصد مصرف شده است.