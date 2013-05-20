در آستانه اعلام اسامی کاندیداها از سوی شورای نگهبان؛ باقری لنکرانی به نفع جلیلی از کاندیداتوری انتخابات انصراف داد

کاندیدای اصلح جبهه پایداری در آستانه اعلام اسامی نهایی کاندیداهای از سوی شورای نگهبان، به نفع جلیلی کاندیدای مستقل انتخابات کناره‌گیری کرد.