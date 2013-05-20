باقری لنکرانی به نفع جلیلی از کاندیداتوری انتخابات انصراف داد

به گزارش خبرگزاری مهر، کامران باقری لنکرانی کاندیدای نهایی جبهه پایداری انقلاب اسلامی عصر امروز پس از برگزاری جلسه مشترک با سعید جلیلی کاندیدای مستقل انتخابات کنارهگیری کرد.
کامران باقری لنکرانی که در همایش اعلام کاندیدای اصلح از سوی جبهه پایداری از طرف آیتالله مصباح یزدی عضو ارشد شورای فقهی این جبهه به عنوان نامزد اصلح انتخابات معرفی شده بود در اولین روز ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری نام خود را به عنوان کاندیدای انتخابات ثبت کرد.
سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز به عنوان کاندیدای مستقل انتخابات در ساعات پایانی روز آخر مهلت ثبت نام کاندیداتوری انتخابات با حضور در ستاد انتخابات کشور رسما اعلام نامزدی در انتخابات 92 را اعلام کرد. پیش از آن جلیلی هیج اظهار نظر مثبت یا منفی در خصوص حضور خود در انتخابات انجام نداده بود.
بنابراین گزارش، طبق اعلام قبلی سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی، اسامی نهایی کاندیداهای احراز صلاحیت شده برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری از سوی این شورا به وزارت کشور ابلاغ خواهد شد.
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