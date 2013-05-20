رئیس جمهور آینده نباید به سرمایه داری متمایل باشد

به گزارش خبرنگار مهر، همایش عاشقان ولایت و مجمع بسیج شهرستان قزوین عصر دوشنبه با حضور سردار سادات حسینی مسئول محتوای بسیج مستضعفان کشور، فرماندهان حوزه ها، پایگاههای محلات و ادارات در حسینیه شهید مطهری سپاه صاحب الامر(عج) قزوین برگزار شد.



سردار سادات حسینی در این همایش گفت: مقام معظم رهبری با توجه به اشراف کامل بر اوضاع سیاسی امنیتی و اقتصادی جهان، منطقه و ایران، امسال را به نام حماسه سیاسی و اقتصادی نامگذاری کردند تا همه برنامه ریزی ها بر اساس این موضوع باشد لذا بر همگان اعم از بسیجی و غیر بسیجی لازم است تا در مسیر تحقق شعار امسال همت کنند.



وی افزود: بسیجیان وظیفه دارند در این شرایط حساس با شناخت و معرفت هر چه بیشتر نسبت به این شعار در لایه های مختلف و ایجاد عزم و اراده ای پولادین برای زنده کردن رهنمود رهبری تلاش و به مسئولیت سنگین خود عمل کنند.



حماسه با آفیت طلبی خلق نمی شود



این مسئول بیان کرد: حماسه در آفیت طلبی خلق نمی شود بلکه در فضایی توام با موانع، مشکلات باید با ایثارگری، فداکاری، شکل گیرد که به غیرت، مردانگی، شجاعت، شهامت نیازمند است که با الهام از حماسه عاشورا و فاطمی می توان در این مسیر گام برداشت.



وی تصریح کرد: انتخابات مظهر حماسه سیاسی است که همه وظیفه داریم با تحقیق و بررسی بیشتر و روشنگری دیگران به انتخاب اصلح کمک کنیم.



سادات حسینی یادآورشد: امروز جنگ دشمنان در عرصه های گوناگون فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی است و چون نتوانستند در دوران دفاع مقدس به اهداف خود دست یابند جنگ دیگری را بر ما تحمیل کردند که تهاجم فرهنگی، شبیخون فرهنگی و قتل عام فرهنگی است که با راه اندازی سایت های اینترنتی، فضای سایبری، مجازی و شبکه های ماهواره ای درصددند تا اهداف پلید خود را اجرایی کنند.



ماهواره به اعتقادات آسیب می زند



وی بیان کرد: مرداک صهیونیستی است که بر شبکه های رسانه ای تسلط دارد و با راه اندازی شبکه هایی مانند فارسی وان بدنبال ایجاد تزلزل اخلاقی در میان خانواده ها، آسیب زدن به اعتقادات، دین و غیرت مذهبی هستند و بدانید ماهواره در هر خانه ای که وارد شود به اعتقادات آسیب می زند.



این مسئول تصریح کرد: سونامی جهانی سازی که غربیها راه انداخته اند در جوامعی که دارای بنیان های قوی فرهنگی، تفکر دینی و اعتقادی هستند گیر می کند و تاثیرگذار نیست.



سادات حسینی بیان کرد: فرهنگ آمریکا از درون پوسیده و 50 درصد ازدواج های آنها به طلاق منجر می شود و بیش از 40 درصد فرزندانی که در جوامع آمریکایی متولد می شوند نامشروع هستند، هم جنس بازی قانونی است و می خواهند این فرهنگ را به جوامع دیگر منتقل کنند که این نقشه در کشورهای اسلامی بویژه ایران هر چند آسیب زده اما محکوم به شکست است.



مسئول تحلیل محتوای بسیج مستضعفان کشور گفت: در مراحل بعدی جنگ سیاسی و اقتصادی از سوی دشمنان آغاز شد تا نگذراند با کشورهای جهان رابطه دیپلماسی داشته باشیم اما برگزاری اجلاس سران غیر متعهد با حضور 120 کشور جایگاه ایران را تثبیت کرد و جنگ اقتصادی آنها آغاز شد.



وی افزود: اجرای تحریم های هشداردهنده؛ بازدارنده و فلج کننده و تحریم بانک مرکزی هم نتوانست دشمنان را به اهدافشان برساند و با تدبیر رهبری و اتخاذ سیاست اقتصاد مقاومتی توانستیم تهدیدها را به فرصت تبدیل کرده و به موفقیت های دیگری دست یابیم.



سادات حسینی افزود: دشمنان این روزها همه امکانات و ابزارهای خود را به کار گرفته اند تا حماسه سیاسی در 24 خرداد ماه شکل نگیرد که با هوشیاری مردم این توطئه نیز خنثی خواهد شد.





این مسئول یادآورشد: حضور گسترده و مشارکت باشکوه مردم، ترغیب مردم به حضور در پای صندوق های اخذ رای، تامین امنیت سلامت انتخابات از مواردی است که باید توسط بسیجیان و مسئولان برگزاری مورد توجه جدی قرار گیرد.



سناریوی دشمن در انتخابات را خنثی می کنیم



سادات حسینی یادآورشد: دشمنان برنامه ریزی کرده اند تا فضای انتخابات ناامن شود که این سناریو در مرحله اعلام صلاحیت ها، زمان تبلیغات و ایجاد التهاب در جامعه و روز انتخابات نوشته شده تا فضای انتخاباتی را ناامن کنند و با دعواهای قومی و قبیله ای، سرقت صندوق ها و روز اعلام نتایج شمارش آراء به اهداف خود دست یابند.





وی گفت: با انتخاب فرد اصلح به همه ترفندهای دشمن پاسخ می دهیم و اجازه نخواهیم داد توطئه های بدخواهان به نظام آسیب بزند.



این مسئول بیان کرد: رئیس جمهور آینده نباید به سیاست های غربی و سرمایه داری متمایل باشد و با توکل به خدا امیدواریم با بصیرت و هوشیاری مردم فردی اصلح برای اداره کشور انتخاب شود.



وی گفت: رفتار نامزدها از زمان قبل از ثبت نام، تبلیغات و وعده ها و اطرافیان آنها باید مورد دقت مردم قرار گیرد و به وضعیت کسانی که دقیقه 90 آمدند و می آیم و نمی آیم را راه انداختند و با هزینه های سنگین و اسراف می آیند در انتخابات مردم مورد توجه قرار گیرد تا به لطف الهی حماسه سیاسی با انتخاب فردی اصلح شکل گیرد.