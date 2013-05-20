صلاحیت 105 داوطلب انتخابات شوراهای روستایی رباط کریم تایید شد

سید حبیب موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با انجام مراحل برنامه ریزی شده برای انتخابات شوراهای اسلامی، از میان ثبت نام کنندگان، صلاحیت 105 داوطلب تایید شد.

این مسئول عنوان کرد: در این دوره از انتخابات شوراهی اسلامی روستا، 120 داوطلب نام نویسی کردند که صلاحیت 105 نفر از این افراد به تایید هئیتهای اجرایی و نظارت رسیده است.

وی ادامه داد: داوطلبان رد صلاحیت شده می توانند اعتراض خود را از طریق هئیت نظارت بر انتخابات شهرستان رباط کریم پیگیری کنند.

بخشدار مرکزی رباط کریم متذکر شد: انتخابات این دوره شوراها در 14 روستای بخش مرکزی رباط کریم برگزار می شود و بر اساس تصمیم هیئت اجرایی شهرستان، به منظور اخذ آرای اهالی این روستاها، 17صندوق پیش بینی شده است.