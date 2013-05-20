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۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۲۱:۵۵

منابع سوری خبر دادند؛

دستگیری اعضای یک گروه تروریستی در حلب/ ارتباط مفتی سعودی با تروریستها

دستگیری اعضای یک گروه تروریستی در حلب/ ارتباط مفتی سعودی با تروریستها

تروریستهایی که توسط نیروهای ارتش سوریه اسیر شده اند حقایق جدیدی از اوضاع گروههای مسلح فاش کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الخبر الجدیده، یک منبع امنیتی سوری از دستگیری اعضای یک گروه تروریستی وابسته به جبهه النصره در شهر حلب خبر داد.

این منبع بیان کرد: اعضای این گروه که عضو گردان اعدام وابسته به القاعده بودند، ناگفته هایی از تروریستهای سوری بر زبان آورده اند.

منبع فوق افزود: برخی تروریستها طلسمهایی که مفتی عربستان برای آنها ارسال کرده، با خود حمل می کردند و بر این اعتقاد بودند که این طلسمها مرگ و گلوله را از آنها دور می کند.

اعضای گروه مذکور از اجرای احکام زیادی علیه افرادی که از پرداخت پول به نفع جبهه النصره خودداری می کردند، پرده برداشتند.

کد مطلب 2059416

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