347هزار نفر تحت حمایت بیمه تامین اجتماعی استان بوشهر هستند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمجید رازه عصر دوشنبه در دیدار با فرماندار شهرستان دیر اظهار داشت: درسال گذشته یک هزار و200میلیارد ریال درقالب مستمری و تعهدات کوتاه پرداخت شده که از این میزان 36 میلیارد ریال مربوط به بیمه شدگان شهرستان دیر است.

مدیرکل تامین اجتماعی استان بوشهر اضافه کرد: با پیگیری‌های انجام شده حق بیمه ملوانان طبق مشاغل سخت و زیان آور محاسبه خواهد شد.

رازه ادامه داد: برای ارج نهادن به افراد بیمه شده و تکریم ارباب رجوع تلفن گویای 142 به صورت شبانه روزی آماده خدمات رسانی است.

فرمانداردیرضمن قدردانی از تلاش تامین اجتماعی این شهرستان درخدمت رسانی مظلوب به مردم، گفت: تامین اجتماعی یکی از خدمات نظام جمهوری اسلامی برای مردم است که باعث خوشحالی طبقه کارگر ومحروم جامعه شده است.

علی بحرانی افزود: یکی از دغدغه‌های مردم هزینه بالای بیمه کارگران ساختمانی است که برای افراد بی بضاعت وکم درآمد نگرانی به وجود آورده و باعث رکود ساخت و ساز دراین شهرستان شده است که باید با هم افزایی تجدید نظرشود.

وی اضافه کرد: به زودی کار ساخت درمانگاه تامین اجتماعی این شهرستان آغاز خواهد شد.