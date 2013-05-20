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۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۲۱:۴۳

رازه عنوان کرد:

347هزار نفر تحت حمایت بیمه تامین اجتماعی استان بوشهر هستند

347هزار نفر تحت حمایت بیمه تامین اجتماعی استان بوشهر هستند

بوشهر - خبرگزاری مهر: مدیرکل تامین اجتماعی استان بوشهر گفت: هم اکنون 347هزار نفر بیمه شده اصلی دراستان بوشهر از خدمات بیمه تامین استان برخوردار هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمجید رازه عصر دوشنبه در دیدار با فرماندار شهرستان دیر اظهار داشت: درسال گذشته یک هزار و200میلیارد ریال درقالب مستمری و تعهدات کوتاه پرداخت شده که از این میزان 36 میلیارد ریال مربوط به بیمه شدگان شهرستان دیر است.

مدیرکل تامین اجتماعی استان بوشهر اضافه کرد: با پیگیری‌های انجام شده حق بیمه ملوانان طبق مشاغل سخت و زیان آور محاسبه خواهد شد.

رازه ادامه داد: برای ارج نهادن به افراد بیمه شده و تکریم ارباب رجوع تلفن گویای 142 به صورت شبانه روزی آماده خدمات رسانی است.

فرمانداردیرضمن قدردانی از تلاش تامین اجتماعی این شهرستان درخدمت رسانی مظلوب به مردم، گفت: تامین اجتماعی یکی از خدمات نظام جمهوری اسلامی برای مردم است که باعث خوشحالی طبقه کارگر ومحروم جامعه شده است.

علی بحرانی افزود: یکی از دغدغه‌های مردم هزینه بالای بیمه کارگران ساختمانی است که برای افراد بی بضاعت وکم درآمد نگرانی به وجود آورده و باعث رکود ساخت و ساز دراین شهرستان شده است که باید با هم افزایی تجدید نظرشود.

وی اضافه کرد: به زودی کار ساخت درمانگاه تامین اجتماعی این شهرستان آغاز خواهد شد.

کد مطلب 2059418

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