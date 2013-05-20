به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا قنبری عصر دوشنبه در مراسم تجلیل از روابط عمومی های دستگاه های اجرایی شهرستان مهدیشهر در محل فرمانداری ضمن تاکید بر اینکه حرکت ملت ایران پشت سر رهبری به پیروزی ختم می شود افزود: اگر به غیر از این باشد دچار مشکل خواهیم شد.

وی با اشاره به فتنه 88 گفت: متاسفانه برخی در این حادثه از قطار انقلاب پیاده شدند.

فرماندار شهرستان مهدیشهر با اشاره به دوانتخابات حساس رئیس جمهوری وشورای شهر ورستا اظهار داشت: نقش حضور آحاد ملت در این موضوع باید مد نظر باشد.

قنبری حضور گسترده مردم در انتخابات را موجب یاس ونابودی دشمنان ذکر کرد و افزود: در امر انتخابات سه عامل اجرای دقیق، امنیت وسلامت انتخابات مد نظر است.

وی با اشاره به نقش خطیر روابط عمومی ها در امر انتخابات اظهار داشت: اداره پویا و زنده باید طوری باشد که وقتی مردم وارد آن می شوند احساس کنند این اداره هم در انتخابات نقش دارد.

مقام عالی دولت در شهرستان مهدیشهر اطلاع رسانی صحیح، بادقت در امر انتخابات را وظیفه روابط عمومی های دستگاه اجرایی برشمرد و گفت: مسئولیت خطیر روابط عمومی در فضای انتخاباتی شفاف سازی است.

وی روابط عمومی را علم همراه با هنر و با اعتماد راسخ عنوان کرد و افزود: مستند سازی با زاویه های کامل و سوالات و مصاحبه تاثیرگذار مهمترین وظیفه روابط عمومی است.

قنبری با بیان اینکه پرنده اطلاع رسانی دوبال دارد افزود: روابط عمومی ها ورسانه ها دو بال این پرنده هستند که باید این دوبال در یک جهت حرکت کنند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان نیز در این جلسه روابط عمومی را علم، فن و هنر دانست و گفت: امروزه روابط عمومی و ارتباطات یک دانش محسوب می شوند.

محمدرضا سوقندی با بیان اینکه دانش روابط عمومی و ارتباطات یک دانش بین دانشگاهی است افزود: کسی که در مصدر این شغل قرار گرفته صرفا به تنهایی نباید دانش ارتباطات را داشته باشد بلکه باید در همه رشته ها از جمله روانشناسی، جامعه شناسی، مدیریت، حقوق، علوم سیاسی، علوم اجتماعی، تربیتی، فلسفه، اقتصاد و... اطلاعات داشته باشد.

وی در خاتمه بحث زمان را مهم دانست و افزود: علم، تکنولوژی و دانش سه مولفه برای چرخاندن زمان است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان با بیان اینکه روابط عمومی ها با سه عنصر ساختار، موضوع و مخاطب درگیر هستند افزود: این افراد باید مولد اطلاعات باشند و داده هارا تبدیل به علم و دانش و معرفت کنند و برای انتشار در اختیار رسانه قرار دهند.

سوقندی، شناخت زبان متناسب برای مخاطب را برای روابط عمومی ها برشمرد و گفت: شایعات در غیاب رسانه و تولید اطلاعات شکل می گیرد.

وی سازمان زنده را به داشتن خون شفاف تشبیه کرد و گفت: خون شفاف و زلال، تولید خبر است که اگر روابط عمومی این خون را وارد سازمان نکند امکان دارد خون آلوده وسیاه وارد سازمان شود.

مدیر کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان سمنان همچنین در خاتمه تصریح کرد: روابط عمومی باید اطلاعات به روز داشته باشد وذهن تنبل نداشته باشد.

