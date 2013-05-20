از اعلام نظر رسمی شورای نگهبان استقبال می کنم/ بسیجی و انقلابی اهل سیاست بازی نیست

علیرضا زاکانی نامزد احتمالی انتخابات ریاست جمهوری در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بنده خود را یک بسیجی و انقلابی می دانم و صادقانه نسبت به انقلاب، رهبری عزیز و مردم و با احساس تکلیف حقیقی نسبت به آینده کشور به صحنه آمدم و اگر خود را اصلح نمی دانستم و گفتمان و برنامه ام برای اداره کشور را بهتر از سایرین نمی دانستم قطعا نمی آمدم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا از نظر شورای نگهبان مطلع هستید یا نه گفت: تا این لحظه تماسی از سوی شورای محترم نگهبان با بنده گرفته نشده تا احراز یا عدم احراز صلاحیت اعلام شود. لذا منتظر اعلام نظر رسمی شورای نگهبان هستم و نظر نهایی این شورا را مطابق قانون فصل الخطاب می دانم و از هر تصمیم آن استقبال می کنم.

وی افزود: اگر صلاحیتم احراز شده باشد براساس وظیفه انقلابی خود به حضور پرقدرت ادامه خواهم داد و برای پیروزی گفتمان پیشرفت اسلامی تلاش خواهم کرد و خود را ملزم به تبعیت از رهبری عزیزتر از جانم و خدمت شایسته به مردم دانسته و همانطور که قبلا اعلام کرده ام حفظ جریان ارزشی کشور را یک اصل می دانم، اگر جریان اصیل انقلاب تهدید شود وحدت اصولگرایان را توصیه و دنبال می کنم و اگر اینگونه نشد رقابت جدی خواهم کرد.

زاکانی اضافه کرد: اگر هم صلاحیتم از سوی شورای محترم نگهبان احراز نشد، خدا را شکر خواهم کرد اگر این بار سنگین با تشخیص این شورا از دوشم برداشته شود از آنها تشکر خواهم کرد و در هر دو صورت خود را در پیشگاه خدا روسفید و پیروز خواهم دید.

زاکانی در پاسخ به این سوال که اگر قبل از اعلام رسمی از عدم احراز صلاحیت خود مطلع شوید به نفع کسی انصراف می دهید یا نه گفت: در عمرم سیاست بازی نکرده ام و این اقدام را خلاف صداقت نسبت به مردم و انقلاب می دانم ولی تمام ظرفیت خود را برای پیشبرد اهداف انقلاب مصروف خواهم داشت.

