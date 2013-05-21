علیرضا پور احمد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استان ايلام با جاذبه هاي تاريخي و طبيعي فراوان داراي پيشينه اي تاريخي و فرهنگي بسيار غني و قديمي است كه نماد آن را مي توان تمدن كهن ايلام دانست.

وی ادامه داد: استاني كه از مجموعه هاي مختلف جهت بهره وري در اين زمينه را داراست ازجمله چشـمه هاي آبگرم، رودخانه ها، غارها، طبيعت بكر كوه ها و كوهپايه ها، دشتهاي هموار و ... مي توان ذكر كرد و از نظر شرايط اقليمي جزء مناطق گرمسير كشور محسوب مي شود ولي به علت وجــــــود ارتفاعات و اختلافات درجه حرارت و بارندگي مي توان مناطق سه گانه سردسيري ، گرمسيري و معتدل را در اين استان به خوبي مشاهده کرد.

کارشناس گردشگری ایلام افزود: در صورت عنايت به اهميت ابعاد اقتصادي و سياسي صنعت توريسم از سوي مسئولان کشور، انجام سرمايه‌گذاري‌هاي لازم و ايجاد امکانات براي جذب سرمايه‌هاي بخش خصوصي در اين زمينه، صنعت توريسم مي‌تواند يکي از منابع مهم تامين نيازهاي ارزي کشور به حساب آمده راه‌گشاي توسعه اقتصادي و اجتماعي کشور شود.

وی تصریح کرد: فعال كردن بخش خصوصي صنعت توريسم كشور از ديگر اقدامات راهگشا جهت توسعه صنعت گردشگري استان ايلام است كه با دعوت از آژانس هاي مسافرتي و تورگردانندگان و خبرنگاران مطبوعاتي و نويسندگان صنعت گردشگري براي بازديد از استان ايلام ميسر خواهد شد كه نتيجه مثبت آن آشنايي با جاذبه ها، امكانات، تسهيلات و خدمات گردشگري و تبليغ براي استان جهت جذب گردشگر داخلي و خارجي است.

پور احمد اظهار داشت: خوشبختانه ايلام داراي طبيعت گردهاي بومي فراواني است كه با آموزش استاندارد مي توان آنان را به راهنمايان مجرب تبديل كرد و با تهيه نقشه هاي طبيعت گردي و شناخت مكان هاي مستعد در اين زمينه و تبليغات و اطلاع رساني برنامه ريزي شده ، اكوتوريسم را در استان ايلام راه اندازي كرد.



این کارشناس تصریح کرد: رودخانه هاي دائمي و پرآب، جنگل ها، كوهستان زيباي زاگرس، مراتع سرسبز و جاذبه هاي طبيعي بي شمار براي بسياري از علاقه مندان به تاريخ، تمدن و طبيعت كشورمان به دليل توسعه نيافتگي صنعت گردشگري ناشناخته مانده است.

این کارشناس بیان داشت: به هر شكل گردشگري امروزه يكي از مهم ترين و سودآورترين صنايع كشورها به شمار مي آيد كه هر كشوري با توجه به ظرفيت هاي خود، نگاه ويژه اي به آن دارد اين در حالي است كه با وجود قدم هاي مثبت زيادي كه در سال هاي اخير براي توسعه اين صنعت در ايران برداشته شده است، هنوز با كاستي هاي زيادي مواجه هستيم و بسياري از مناطق كشور با وجود در اختيار داشتن توانايي هاي منحصر به فرد در اين زمينه عقب مانده تلقي مي شود.

پور احمد عنوان کرد: استان چهارفصل ايلام با دارا بودن توانمندي هاي موجود در زمينه هاي مختلف،رودخانه هاي دائمي،جنگل ها و مراتع سرسبز،جاذبه هاي طبيعي،تاريخي و مذهبي و جوانان با استعداد مي تواند به يك قطب گردشگري تبديل شود كه در اين زمينه حمايت و توجه دولت و مسئولان استاني و كشوري مي تواند بسيار راه گشا باشد.