دومين همايش بين المللي گمرك و فناوري اطلاعات آغاز به كار كرد

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، در اين همايش مقامات ارتش جمهوري اسلامي ايران و مسئولين بلند پايه سازمان هاي بين المللي دخيل در امر تجارت و همچنين روسا و نمايندگان گمركات كشورهاي انگلستان ، مالزي ، عراق ، هندوستان ، پاكستان ، افغانستان و برخي ديگر كشورها شركت دارند .

بر اساس اين گزارش، در همايش يادشده مسائلي همچون بررسي گمرك الكترونيكي و نقش آن در اقتصاد ملي ، زير ساخت هاي قانوني ، استانداردهاي سازمان جهاني گمرك ، امنيت اطلاعات و زير ساخت هاي الكترونيكي مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت .

از برنامه هاي جانبي اين همايش بخش معرفي مقالات برتر است كه امسال براي نخستين بار به برنامه همايش اضافه شده و 7 مقاله از بين مقالات دريافت شده به عنوان برگزيده معرفي شدند .

دراين همايش ميهمانان از امكانات و اجراي رويه هاي مكانيزه گمرك ايران همچون سيستم مكانيزه ارزش ، اظهار از راه دور ، مانيفست الكترونيكي ، انتخاب اتوماتيك ارزياب ،گذر مرزي ، كارت هوشمند ، رديابي محموله هاي ترانزيتي و تجهيزات مدرن X-RAY در نمايشگاهي كه به همين منظور برپا شده بازيد و آگاه خواهند شد.