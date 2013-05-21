به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری النشره، "علی العریض" نخست وزیر تونس در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: دستگاههای امنیتی از آغاز انقلاب تونس در مسیر صحیح خود و برای خدمت به جامعه گام برداشته اند.



وی با بیان این مطلب افزود: مشکل گروه "انصار الشریعه" در برگزاری کنفرانس در "قیروان" غیر قانونی بودن آن است.



نخست وزیر تونس ادامه داد: دولت قصد دارد با هر کس که علیه آن شورش می کند - چه حزب باشد چه فرد- طبق قانون برخورد کند.



العریض تاکید کرد: دولت تونس قصد دارد در برابر هر کس که بخواهد قوانین آن را زیر پا بگذارد یا تهدید کننده جامعه و نظام این کشور باشد، ایستادگی کند.



وی خاطر نشان کرد: تعداد بازداشت شدگان به بیش از 200 نفر می رسد و اگر اتهام آنها ثابت نشود، به زودی آزاد خواهند شد.