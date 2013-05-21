به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری النشره، "علی العریض" نخست وزیر تونس در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: دستگاههای امنیتی از آغاز انقلاب تونس در مسیر صحیح خود و برای خدمت به جامعه گام برداشته اند.
وی با بیان این مطلب افزود: مشکل گروه "انصار الشریعه" در برگزاری کنفرانس در "قیروان" غیر قانونی بودن آن است.
نخست وزیر تونس ادامه داد: دولت قصد دارد با هر کس که علیه آن شورش می کند - چه حزب باشد چه فرد- طبق قانون برخورد کند.
العریض تاکید کرد: دولت تونس قصد دارد در برابر هر کس که بخواهد قوانین آن را زیر پا بگذارد یا تهدید کننده جامعه و نظام این کشور باشد، ایستادگی کند.
وی خاطر نشان کرد: تعداد بازداشت شدگان به بیش از 200 نفر می رسد و اگر اتهام آنها ثابت نشود، به زودی آزاد خواهند شد.
نخستوزیر تونس:
کنفرانس انصارالشریعه غیرقانونی است/ با قانونشکنان برخورد میشود
نخست وزیر تونس در پی ناآرامی های اخیر در این کشور، برگزاری کنفرانس گروه سلفی انصار الشریعه در شهر قیروان را غیر قانونی اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری النشره، "علی العریض" نخست وزیر تونس در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: دستگاههای امنیتی از آغاز انقلاب تونس در مسیر صحیح خود و برای خدمت به جامعه گام برداشته اند.
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