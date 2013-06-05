تکلیف مردم در انتخاب اصلح/ باید از ویژگی های شخصیتی نامزدها معدل گیری کرد

حجت الاسلام و المسلمین محسن غرویان در مورد اینکه اصلح در یک نظام اسلامی چگونه مشخص می شود به خبرنگار مهر گفت: اولاً باید دید که این اصلحیت در چه موضوعی است. ممکن است یک امر فنی یا علمی یا یک موضوع سیاسی اجتماعی باشد. الان بحث اصلحیت در موضوع سیاسی اجتماعی است که رئیس جمهور به عنوان یک فرد اصلح در اداره امور سیاسی اجتماعی مردم مورد بحث جامعه است.

وی افزود: باید دید وظایفی که رئیس جمهور بر عهده خواهد گرفت و حوزه کاری او چه حوزه هایی را شامل می شود و اصلحیت را باید به طور نسبی سنجید باید معدل گیری بکنیم. یعنی به هر یک از ابعاد شخصیتی آن فردی که به عنوان اصلح می خواهیم انتخاب کنیم یک نمره بدهیم در بعد اخلاقی، مدیریتی، دانش و علم، اجرا و قاطعیت یک معدل گیری کنیم. معدل هر نفری که بیشتر شد او آن فرد اصلح است.

عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه در مورد نقش گروهها و نخبگان در معرفی فرد اصلح به مردم هم اظهارداشت: نخبگان بر اساس تئوری های علمی و جامعه شناسی تأثیرگذاریشان بر مردم به صورت قهری است و مردم اتوماتیک وار از نخبگان تبعیت و پیروی دارند. بنابراین وقتی نخبگان جامعه چه در حوزه، چه در دانشگاه و چه در اصناف مختلف اینها فرد اصلحی را به مردم معرفی می کنند و توضیح می دهند مردم به آنها اعتماد دارند در قرآن کریم هم به نقش خواص اشاره شده است. در آیه فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ خداوند می فرماید هر گاه در مسائل مختلف سیاسی، علمی، اجتماعی چیزی را نمی دانید از اهل ذکر بپرسید. این اهل ذکر همان، علما، خواص و کارشناسان هستند.

وی بیان داشت: این آیه مؤید این است که آنهایی که علمشان کمتر است از آنهایی که علمشان بیشتر است بپرسند. در مسئله تقلید در امور دینی همین طور است. یعنی کسی که به احکام دینی جاهل است از آنکه عالم است می پرسد و عالم از اعلم تر می پرسد. در مسائل اجتماعی هم همین مسئله صادق است، لذا نخبگان کارشناسانی هستند که می توانند کاملاً بر مردم تأثیر بگذارند و آنها را هدایت کنند.

استاد حوزه علمیه قم در مورد اینکه تکلیف مردم در انتخاب اصلح چیست هم تصریح کرد: مردم دو دسته هستند یک دسته خودشان در تشخیص فرد اصلح صاحب نظر هستند و یک دسته به شناخت خودشان اعتماد ندارند و بر آن خیلی تکیه نمی کنند. آن گروه اول باید خودشان اصلح را انتخاب کنند گروه دوم هم باید به افراد خبره و کارشناس مراجعه کنند.

حجت الاسلام و المسلمین غرویان افزود: افراد دست دوم باید از افرادی که از جامعیت بیشتری برخوردارند یعنی دارای جهات مختلف از نظر علم، تقوا، مدیریت، سیاست، دانش جهانی، اطلاعات عمومی و قدرت مدیریت و برنامه ریزی هستند از اینها سؤال کنند و همانطور که گفتم مجموع ویژگی های شخصیتی فرد اصلح را در مجموع سر جمعش را محاسبه کنند و اینچنین فرد اصلح را انتخاب بکنند.