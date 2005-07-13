دكتر جاسبي بر خدمت رساني مطلوب و تكريم ارباب رجوع در دانشگاه آزاد تاكيد كرد

به گزارش گروه حوزه و دانشگاه "مهر" در اين بخشنامه آمده است : در راستاي سياست هاي كلان دانشگاه و توجه به نقش محوري مردم و دانشجويان و لزوم تقويت و گسترش روابط دو سويه دانشگاه با مخاطبان در جهت بهبود وضعيت كمي و كيفي خدمات دانشگاه و به منظور حفظ كرامت انساني و جلوگيري از اتلاف وقت و خدمات رساني صحيح و اصولي به مردم كسب رضايت مخاطبين يكي از برنامه هاي اصولي دانشگاه است كه امسال نيز بر آن تاكيد ويژه اي شده است.

با توجه به اين كه امسال در دانشگاه آزاد، سال "ارتقاء كيفيت"، "تعميق ارزش ها" و "كسب رضايت مردم" نامگذاري شده كليه مديران بايد ضمن رعايت شان و منزلت مخاطبين و همچنين برخورد انساني و اسلامي با مردم و تكريم ارباب رجوع، در جهت رضايتمندي آنان گام بردارند و تمام در خواست هاي مكتوب يا نامه هايي كه در آن فرستنده مشخص باشد بايد حداكثر ظرف مدت يك هفته پاسخ داده شوند.

در بخش پاياني اين بخشنامه آمده است : چنانچه دادن پاسخ نهايي نيازمند زمان بيشتري براي بررسي موضوع باشد، بايد ظرف مدت يك هفته پاسخ اوليه به صورت كتبي به مخاطب داده شود و وي در جريان روال كار قرار گيرد.