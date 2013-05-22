گفتگو با تنها زن برنده جایزه نخل طلای کن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت جشنواره فیلم کن، جین کمپیون تنها زنی است که جایزه نخل طلای کن را در دست دارد. او در سال 1993 چشم کن را با فیلم رمانتیک "پیانو" خیره کرد. او هفت سال پیش از این فیلم، با فیلم کوتاه "پوست انداختن" جایزه نخل طلای فیلم کوتاه را به دست آورده بود. به همین دلیل انتخاب او از سوی ژیل ژاکوب به عنوان "بچه کن" برای رییس گروه داوری بخش داستان کوتاه و سینه فونداسیون خیلی طبیعی بود.

در این گفتگو وی درباره فیلمسازی و جشنواره کن می‌گوید:

* به نظر شما، چه معیارهایی برای یک کارگردان تازه‌کار در ساخت فیلم خوب وجود دارد؟

- یک فرصت خاص همیشه برای اولین فیلم وجود دارد. جایی است که می‌توانی کمی ریسک کنی. می‌توانی به چیزهایی توجه کنی که شاید خطرناک باشد اما کارگردان‌های دیگر برای این که به فروش فیلمشان فکر می‌کنند، می‌ترسند به سراغ این چیزها بروند. ما انتظار داریم کارگردان‌های جوان به اشتیاقشان جواب بدهند. بعضی از آنها یک قانون خیلی فوق‌العاده برای خودشان دارند. در هر حال این یک شانس است که می‌توانند بگویند چه کسی هستند.

* پس شما فکر می‌کنید ساختن فیلم‌های کوتاه راه خوبی است برای این که بعدها به سازندگان فیلم‌های بلند خوب بدل شوند؟

- ساختن فیلم‌های کوتاه راهی است که من یادگرفتم و و بعد آن را با ساختن فیلم بلند ادامه دادم. من نمی‌خواستم کارگردان فیلم بلند باشم چون اصلا به آن فکر نمی‌کردم. من تجربه‌ای در این زمینه نداشتم. اصلا نمی‌توانستم به موضوعی که دو ساعت زمان ببرد فکر کنم. برای من خیلی مهم بود که قدم های کوچک بردارم. خیلی هیجان‌زده بودم که این امکان را دارم که این فیلم‌های 9 یا 10 دقیقه‌ای را بسازم.

برای لذت بردن از فیلم کوتاه باید کارگردان‌ها بتوانند از فضای آرام آن لذت ببرند. در استرالیا ما واقعا به فیلم‌های کوتاه به عنوان یک سرمایه نگاه می‌کنیم. باید دیپلمی را که از مدرسه فیلمسازی گرفته‌ای فراموش کنی چون کسی برای این مدرک تره هم خرد نمی‌کند. کسی اصلا به این مدرک‌ها در همه زندگی کاری ندارد. تنها چیزی که واقعا اهمیت دارد فیلمنامه ای است که نوشته ای یا فیلم های کوتاهی است که ساخته ای.

* مرزهای سینما کجا هستند؟

- من اصلا نمی دانم که مرزی وجود دارد یا نه. هر وقت که یک فیلم می سازی داری مرزهایی را خلق می کنی اما این مرزها می توانند تغییر کنند. مرز من این است که "باید یک کار درست بکنی" این قانون من است. خلاقیت برای همه ضروری است.

* چه پیشنهادی برای کارگردان‌های جوان دارید؟

- همه چیز در دنیا وجود دارد. آنها می‌توانند فیلم هایی را که دوست دارند بسازند، می توانند آنها را آرام بسازند، می‌توانند سریع تمامش کنند، می‌توانند تحقیق کنند. می‌توانی کارگردان های متفاوت داشته باشی و فیلم همانطوری که بخواهی در راهی که بخواهی جلو می رود. اگر یک کارگردان در برابر من بود، به او می گفتم دنبال سلامتی خودش باشد. این واقعا مهم است، باید هر چیزی را که داری خوب حفظ کنی. من واقعا به همه توصیه می کنم خوب بخوابند و مراقب خودشان باشند.

* شما تنها زنی هستید که جایزه نخل طلا را گرفته است. فکر می‌کنید زنان در سینما چه جایی دارند؟

- من نمی خواهم زنان و مردان را از هم جدا کنم. بعضی‌ها ممکن است این رقابت‌ها را برای این که تا حالا بیشتر از یک زن در آنها موفق نشده است، نقد کنند اما من نمی‌توانم در این‌باره حرف بزنم زیرا نمی دانم در درون آن چه می گذرد. واقعا از این که فیلم سوفیا کاپولا برای افتتاحیه بخش نوعی نگاه انتخاب شد، خوشحال شدم.