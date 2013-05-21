محمدرضا دربندي در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: بر اثر بارندگي هاي چند روز اخير كه تقريبا در تمامي مناطق شهرستان راز و جرگلان نازل شد؛ خساراتي به مزارع، جاده ها، دكل هاي و تجهيزات مخابراتي، تجهيزات برق و دامداري هاي اين شهرستان وارد آمد.

وي اظهار داشت: بر اساس برآورد اوليه كارشناسان ستاد مديريت بحران اين شهرستان، بارندگي هاي اخير بيش از 435 ميليون تومان خسارت به بخش هاي فوق الذكر وارد كرده است.

دربندي عنوان كرد: بارندگي در روستاهاي كلاته بهار، باغلق، يكه صعود، پرسه سو، تازه قلعه، داشلي قلعه، امانلي، پشنده و تعدادي از روستاهاي ديگر و نيز شهرهاي غلامان و راز خساراتي به بار آورده است.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان جديد راز و جرگلان سرانجام پس از پيگيري هاي فراوان و تلاش مردم اين خطه مرزي و مسئولين خراسان شمالي، در آخرين روزهاي سال 91 با موافقت دولت تشكيل شد.

اين شهرستان به مركزيت شهر راز، داراي سه بخش مركزي(راز)، جرگلان و غلامان بوده و در شمالی‌ترین نقطه خراسان‌شمالی در حدود 130 كيليومتري بجنورد واقع شده است.

شهرستان راز و جرگلان با حدود 70 هزار نفر جمعیت در خط مرزی خراسان شمالی با کشور ترکمنستان قرار گرفته و با این کشور حدود 200 کیلومتر مرز بین‌المللی مشترک دارد.

خسارت 435 ميليون توماني بارندگي و سيل هاي اخير در شهرستان راز و جرگلان در حالي به بار آمده است كه چند روز پيش، غلامرضا عوض زاده؛ مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری خراسان شمالی گفته بود كه بارش باران و تگرگ، بروز سیل و افت دمای هوا در دو ماه نخست بهار امسال افزون بر 200 میلیارد ریال به بخش کشاورزی و زیربنایی این استان خسارت وارد کرده است.