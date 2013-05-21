به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، مهدی دواتگری رئیس کمیته تحقیق و تفحص از ستاد تبصره 13 در نشست خبری امروز ضمن ارائه گزارشی از فعالیت این کمیته گفت: یکی از ویژگی های این تحقیق و تفحص نسبت به سایر تحقیق و تفحص هایی که در مجلس انجام شده است و عمدتا از یک دستگاه خاص بوده این است که مدیریت کلان ستاد تبصره 13 در مدیریت حمل و نقل سوخت با نهاد ریاست جمهوری بوده و دستگاه های مختلفی با این ستاد همکاری می‌کنند.

وی با بیان اینکه تحقیق و تفحص از ستاد تبصره 13 مدیریت حمل و نقل سوخت منحصر به یک دستگاه خاص نمی شود، گفت: سه کمیته برای تحقیق و تفحص با موضوع یک توسعه حمل و نقل دو صنایع و انرژی و سه نوسازی ناوگان تشکیل داده ایم.

دواتگری در ادامه افزود: در طول مدت فعالیت ستاد تبصره 13 تاکنون 4 مدیر در این ستاد تغییر کرده اند و مهمترین محورهایی که در تحقیق و تفحص مدنظر ما است، تخصیص اعتبار برای خرید اتوبوس و وسایل نقلیه، تبدیل خودروهای گازوئیل سوز به بنزین و گازسوز و همچنین از رده خارج کردن خودروهای فرسوده است.

وی در ادامه با بیان اینکه بعنوان مثال در سال 85 قرار بود 6 هزار و 500 دستگاه اتوبوس از کشور چین خریداری شود، بیان کرد: تاکنون یک دستگاه از این اتوبوس ها وارد کشور نشده و خبری از اعتباری که برای خرید این اتوبوس ها که تخصیص داده شده بود، نیست.

رئیس کمیسیون تحقیق و تفحص در ادامه افزود: مبلغی در حدود 10 میلیارد و 500 میلیون تومان برای خرید 6 هزار و 500 دستگاه اتوبوس به یک فرد دلال که ربطی به وزارت کشور هم نداشته است، داده شده و معلوم نیست که این پول ها به کجا رفته است.

دواتگری با بیان اینکه پیش بینی می شود این مبلغ بیش از 10 میلیارد و 500 میلیون تومان باشد، اذعان کرد: پیش از دوران نمایندگی ام و در زمانیکه بازپرس قضایی این پرونده بودم این فرد دلال را بازداشت کردم اما وی با قید وثیقه آزاد شد.

وی با بیان اینکه تاکنون 40 روز از آغاز تحقیق و تفحص و شروع عملکرد این کمیته می گذرد، گفت: تا به امروز جلساتی را با مسئولان حمل و نقل، ستاد تبصره 13، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش ها داشته ایم و از هفته آینده نیز قرار است تیم هایمان در این ستاد مستقر شوند.

رئیس کمیسیون تحقیق و تفحص گفت: طبق آیین نامه حداکثر زمان تحقیق و تفحص در مجلس یکسال است و ما امیدواریم دستگاه ها، مسئولان و کارشناسان ما را در این زمینه کمک و یاری نمایند.