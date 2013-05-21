هیچ مورد ابتلا به تب کریمه کنگو در قم گزارش نشده است

دکتر محمد مهدی رفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به گزارش چندین مورد بیماری تب کریمه کنگو در کشور، اظهار داشت: تا کنون هیچ مورد از ابتلا به این نوع بیماری در استان قم گزارش نشده است.

وی با تاکید بر این که این نوع بیماری خطر مرگ را برای فرد مبتلا به دنبال خواهد داشت، تصریح کرد: مسئله بیماری تب کنگو به خصوص در استان قم باید جدی گرفته شود چرا که از 23 استان کشور دام زنده وارد قم می شود و این موضوع، احتمال بروز این بیماری را بالا می برد.

مدیر کل دامپزشکی استان قم در ادامه یادآور شد: تب کریمه کنگو بیماری مشترک بین انسان و دام است که هیچ نوع علائم ظاهری در دام حامل ویروس این نوع بیماری مشاهده نمی شود اما در صورت سرایت، انسان را به شدت درگیر می کند.

وی در خصوص راه های سرایت این نوع بیماری گفت: گزش کنه یکی از راه های انتقال این بیماری از دام به انسان است، که جمعیت دامداران، دلالان خرید و فروش دام، روستائیان و کسانی که برای ییلاق به روستاها سفر می کنند، بیشتر در معرض این عامل سرایت هستند.

رفیعی با بیان این که بیماری تب کریمه کنگو در انسان باعث خونریزی می شود، افزود: عامل دوم سرایت این نوع بیماری خون است و این عامل پرسنل بیمارستانی و کسانی که با فرد مبتلا در تماس هستند را تهدید می کند.

وی در خصوص عامل سوم که مهمترین و اصلی ترین راه سرایت این نوع بیماری است، گفت: عامل سوم، گوشت دام آلوده به ویروس بیماری تب کریمه کنگو است که افراد درگیر با این مورد، بیشتر افراد شاغل در کشتارگاه ها، قصاب ها، افرادی که با حمل و نقل دام سر و کار دارند و زنان خانه دار هستند.

مدیرکل دامپزشکی قم در خصوص راه های پیشگیری از این نوع بیماری اظهار داشت: نگهداری گوشت دام در دمای یخچال و بین دمای صفر تا چهار درجه سانتیگراد به مدت 24 ساعت بعد از کشتار، استفاده از دستکش در هنگام خرد کردن گوشت، مبادرت نکردن به کشتار دام خارج از کشتارگاه، همچنین پخت کامل گوشت و پرهیز از استفاده گوشت و جگر خام یا نیم پز از جمله راه های پیشگیری از این نوع بیماری است.

وی یادآور شد: در این خصوص استفاده از گوشت های بسته بندی بلامانع است چون تمامی گوشت های بسته بندی شده مراحل پیش سردکن را طی کرده اند.

لازم به ذکر است به گفته محمدرضا شیرزادی، رئیس اداره بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی از ابتدای امسال تا کنون هفت مورد ابتلا به بیماری تب کریمه کنگو در کشور گزارش شده است که متاسفانه یک مورد از موارد ابتلا منجر به مرگ شده است.

همچنین به گفته شیرزادی، سال گذشته در كشور ۹۳ مورد تب كریمه كنگو ثبت كه متاسفانه ۱۳ مورد آن منجر به مرگ شد.

