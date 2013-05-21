به گزارش خبرگزاری مهر، یحیی میرزاده با اشاره به طرح پايش و نظارت خانههاي بهداشت و مراكز بهداشتي درماني روستايي گفت: نيازهاي آموزشي بهورزان و كاركنان بهداشتي درماني روستايي درطرح پايش و نظارت خانههاي بهداشت و مراكز بهداشتي درماني روستايي بررسي و ارزيابي ميشود.
مدير مركزتوسعه شبكه مركز بهداشت استان هرمزگان گفت: با هدف شناسايي نيازهاي جديد علمي و آموزشي بهورزان و كاركنان بهداشتي درماني روستايي طرح پايش و نظارت خانه هاي بهداشت و مراكز بهداشتي درماني روستايي براي دومينبار در هرمزگان آغاز شده است.
دكتر ميرزاده اظهار كرد: در طرح پايش و نظارت خانههاي بهداشت و مراكز بهداشتي درماني، درسال گذشته شناسنامه مراكز بهداشتي درماني روستايي و خانه هاي بهداشت استان هرمزگان براي نخستين بار در هرمزگان تهيه شده است.
وی با اشاره به اجراي طرح پايش خاطر نشان كرد: بررسي بهبود خدمات دهي مراكز بهداشتي درماني، تهيه برنامه آموزشي بهورزان، پزشكان و ساير كاركنان مراكز بهداشتي درماني از ديگر هدفهاي اين طرح در استان هرمزگان است.
وي تصريح كرد: در اين طرح 579 خانه بهداشت و 119مركز بهداشتي درماني روستايي در سراسر استان هرمزگان توسط كارشناسان ستادي شبكه هاي بهداشت ودرمان شهرستانها به مدت پانزده روز از31 ارديبهشت آغاز و 15خرداد سالجاري خاتمه خواهد يافت.
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