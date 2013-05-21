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۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۵:۴۵

پايش و نظارت خانه‌هاي بهداشت و مراكز بهداشتي و درماني هرمزگان آغاز شد

پايش و نظارت خانه‌هاي بهداشت و مراكز بهداشتي و درماني هرمزگان آغاز شد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مديرمركز توسعه شبكه مركز بهداشت استان هرمزگان گفت: پايش و نظارت خانه‌هاي بهداشت و مراكز بهداشتي درماني هرمزگان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یحیی میرزاده با اشاره به طرح پايش و نظارت خانه‌هاي بهداشت و مراكز بهداشتي درماني روستايي گفت: نيازهاي آموزشي بهورزان و كاركنان بهداشتي درماني روستايي درطرح پايش و نظارت خانه‌هاي بهداشت و مراكز بهداشتي درماني روستايي بررسي و ارزيابي مي‌شود.

مدير مركزتوسعه شبكه مركز بهداشت استان هرمزگان گفت: با هدف شناسايي نيازهاي جديد علمي و آموزشي بهورزان و كاركنان بهداشتي درماني روستايي طرح پايش و نظارت خانه هاي بهداشت و مراكز بهداشتي درماني روستايي براي دومين‌بار در هرمزگان آغاز شده است.

دكتر ميرزاده اظهار كرد: در طرح پايش و نظارت خانه‌هاي بهداشت و مراكز بهداشتي درماني، درسال گذشته  شناسنامه مراكز بهداشتي درماني روستايي و خانه هاي بهداشت استان هرمزگان براي نخستين بار در هرمزگان تهيه شده است.

وی با اشاره به اجراي طرح پايش خاطر نشان كرد: بررسي بهبود خدمات دهي مراكز بهداشتي درماني، تهيه برنامه آموزشي بهورزان، پزشكان و ساير كاركنان مراكز بهداشتي درماني از ديگر هدف‌هاي اين طرح در استان هرمزگان است.

وي تصريح كرد: در اين طرح 579 خانه بهداشت و 119مركز بهداشتي درماني روستايي در سراسر استان هرمزگان توسط كارشناسان ستادي شبكه هاي بهداشت ودرمان شهرستان‌ها به مدت پانزده روز از31 ارديبهشت آغاز و 15خرداد سالجاري خاتمه خواهد يافت.

 

 

کد مطلب 2059947

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