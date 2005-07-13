۲۲ تیر ۱۳۸۴، ۱۵:۱۹

نمايش بانوي بي نشان با استقبال گسترده مردم قم روبرو شد

نمايش مذهبي "بانوي بي نشان" با هدف تبيين ارزشها و ابعاد وجودي و ذكرمصائب حضرت فاطمه زهرا (س ) با هنرمندي هنرمندان واحد نمايش حوزه هنري استان قم از تاريخ 16 لغايت 20 تيرماه سال جاري در محل سالن 2000 نفري شهيد حيدريان به روي صحنه رفت كه با استقبال كم نظير اقشار مختلف به ويژه نسل جوان و مسئولين شهر مواجه گرديد .

به گزارش گروه فرهنگ وهنرمهرپس ازپايان اجراي نمايش استاندارقم  طهايي ، رياست سازمان تبليغات اسلامي استان ، فرمانده سپاه پاسداران قم ، مديركل محترم تربيت بدني رئيس بنياد حفظ آثار وارزشهاي دفاع مقدس نماينده شوراي شهراسلامي شهر ومديرحوزه هنري وچند تن ديگرازمديران فرهنگي استان با حضوردرپشت صحنه ازهنرمندان وعوامل اجرايي قدرداني كردند .

درضمن درشب سوم اجرا، حجه الاسلام والمسلمين بنايي نماينده  محترم مردم استان قم درمجلس شوراي اسلامي ومصطفوي مديركل محترم امورمجلس واستانهاي حوزه هنري ، ضمن حضور درسالن نمايش ، اززحمات هنرمندان قدرداني بعمل آوردند.

کد مطلب 205996

