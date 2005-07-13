نمايش بانوي بي نشان با استقبال گسترده مردم قم روبرو شد

به گزارش گروه فرهنگ وهنرمهرپس ازپايان اجراي نمايش استاندارقم طهايي ، رياست سازمان تبليغات اسلامي استان ، فرمانده سپاه پاسداران قم ، مديركل محترم تربيت بدني رئيس بنياد حفظ آثار وارزشهاي دفاع مقدس نماينده شوراي شهراسلامي شهر ومديرحوزه هنري وچند تن ديگرازمديران فرهنگي استان با حضوردرپشت صحنه ازهنرمندان وعوامل اجرايي قدرداني كردند .

درضمن درشب سوم اجرا، حجه الاسلام والمسلمين بنايي نماينده محترم مردم استان قم درمجلس شوراي اسلامي ومصطفوي مديركل محترم امورمجلس واستانهاي حوزه هنري ، ضمن حضور درسالن نمايش ، اززحمات هنرمندان قدرداني بعمل آوردند.