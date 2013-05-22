افزایش آمار ولادت در شهرها و کاهش در مناطق روستایی

علی اکبر محزون در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: براساس آمارهای جمع آوری شده در ماههای فروردین و اردیبهشت سال جاری 222 هزار و 498 ولادت در سراسر کشور به ثبت رسیده که از این تعداد 11 هزار و 432 مورد پسر و 108 هزار و 66 مورد دختر بوده اند.

وی گفت: آمارهای ولادت نسبت به دو ماهه مشابه سال 91 از رشد 0.9 درصدی برخوردار بوده است و همچنین در ازای تولد هر 105 پسر ، 100 دختر متولد شده است .

مدیر کل آمار و اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال از تسریع در ثبت آمار ولادت اشاره و تاکید کرد: طی دو ماهه ابتدایی سال جاری در مناطق شهری 177 هزار و 855 ولادت و در مناطق روستایی نیز 44 هزار و 643 ولادت به ثبت رسیده است.

به گفته محزون، آمارها نشان می دهد درصد ولادت در روستاها بر خلاف شهرها کاهش داشته است که آن نیز دلایل زیادی دارد که یکی از آن مهاجرت جوانان به شهرها است که باعث شده با سالخورده شدن جمعیت روستاهای کشور ، پتانسیل فرزند آوری در آنها از بین برود.

وی تاکید کرد: آمار ولادت در مناطق شهری طی مدت اعلام شده 1.8 درصد افزایش و در مناطق روستایی 2.5 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است.