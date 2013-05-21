به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسين نيك فرد عصر سه شنبه در مصاحبه با خبرنگاران افزود: ماموران اداره نظارت براماكن پليس امنيت عمومي به منظور نظارت بر اجراي قانون صنفي از اصناف اين شهرستان بازديد كردند.

وی اظهارداشت: ماموران پليس امنيت عمومي با بازديد واحد هاي صنفي سفره خانه سنتي، قليانسرا، قهوه خانه و غیره 10سفره خانه سنتي و كافي نت را به دلیل تخلفات صنفي و عدم اجراي قانون پلمپ كردند.

فرمانده پلیس لنگرود با اعلام اينكه صاحبان اين صنوف با تشكيل پرونده برای سير مراحل قانوني به مقام قضايي معرفي شدند از مردم خواست در صورت مشاهده فعاليت غير قانوني اصناف مراتب را از طريق مركز فوريت هاي 110 به پليس اطلاع دهند.

وی در ادامه به شعار حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی اشاره کرد و اظهارداشت: دو عرصه سیاسی و اقتصادی رمز پیروزی ملت ایران در برابر توطئه های دشمنان و استکبار جهانی است.

نیک فرد افزود: حضور در عرصه های سیاسی و مقاومت در برابر تحریم های اقتصادی دشمنان موجب پیشرفت و شکوفایی کشور می شود.

وی همچنین تقویت ظرفیت تولیدات داخلی و توجه بیشتر به توانمندی های کشور را در راستای تحقق فرمایشات و منویات مقام معظم رهبری عنوان کرد.