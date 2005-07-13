شكارچيان متخلف در كرج دستگير شدند

مسئول اطلاع رساني اداره محيط زيست شهرستان كرج در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري "مهر" گفت: از ابتداي سال جاري تاكنون مأموران گارد اداره محيط زيست شهرستان كرج 11 شكارچي متخلف را در منطقه حفاظت شده البرز جنوبي دستگير كرده اند.

مريم اصغرزاده اضافه كرد: اين شكارچيان اقدام به صيد غيرمجاز پرندگان وحشي كرده و درمواردي باعث افزايش سرعت نابودي محيط زيست حيواني منطقه مي شوند.

وي تصريح كرد: متخلفان به پرداخت جريمه هاي نقدي محكوم شده اند و پرونده تعدادي از آنها نيز به مراجع قضايي ارسال شده است.

گفتني است منطقه حفاظت شده البرز جنوبي يكي از مناطق غني محيط زيست كشور است و بايد افرادي كه به اين محيط صدمه مي زنند به شدت برخورد مي شود .