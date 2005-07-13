  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۲ تیر ۱۳۸۴، ۱۳:۰۹

شكارچيان متخلف در كرج دستگير شدند

مأموران گارد اداره محيط زيست شهرستان كرج 11 شكارچي متخلف را دستگير كردند.

مسئول اطلاع رساني اداره محيط زيست شهرستان كرج در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري "مهر" گفت: از ابتداي سال جاري تاكنون مأموران گارد اداره محيط زيست شهرستان كرج 11 شكارچي متخلف را در منطقه حفاظت شده البرز جنوبي دستگير كرده اند.

 

مريم اصغرزاده اضافه كرد: اين شكارچيان اقدام به صيد غيرمجاز پرندگان وحشي كرده و درمواردي باعث افزايش سرعت نابودي محيط زيست حيواني منطقه مي شوند.

 

وي تصريح كرد: متخلفان به پرداخت جريمه هاي نقدي محكوم شده اند و پرونده تعدادي از آنها نيز به مراجع قضايي ارسال شده است.

 

گفتني است منطقه حفاظت شده البرز جنوبي يكي از مناطق غني محيط زيست كشور است و بايد افرادي كه به اين محيط صدمه مي زنند به شدت برخورد مي شود .

کد مطلب 206013

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها