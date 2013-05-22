سامانه مشخصات متکدیان آذربایجان غربی راه اندازی شود

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی قنبری عصر سه شنبه در جلسه کارگروه اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان غربی همچنین خواستار بررسی ساماندهی متکدیان در یکی از ساختمان های مازاد اداری استان توسط شهرداری و بهزیستی تا یک ماه آینده و ارائه گزارش آن در کارگروه بعدی شد.

وی با انتقاد از بی توجهی به ساماندهی متکدیان در ارومیه اظهارداشت: تکدی گری یکی از مشکلات قابل توجه در آذربایجان غربی به ویژه ارومیه است که باید این امر را متوقف کنیم.

قنبری با بیان اینکه در این خصوص شهرداری، نیروی انتظامی و بهزیستی مسوولیت مستقیم دارند که تاکنون اقدام موثری انجام نداده اند اعلام کرد: متاسفانه شهروندان ارومیه ای نیز با توجه به نوع دوستی، به متکدیان کمک می کنند که این امر آنها را برای تداوم کارهایشان تشویق می کنند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار آذربایجان غربی با اشاره به جمع آوری متکدیان ارومیه پیش از نوروز امسال توسط نیروی انتظامی عنوان کرد: به دلیل عدم توجه به مسوولیت در برخی نهادهای اجرایی استان، نیروی انتظامی نیز آنها را پس از جمع آوری مجبور شده بود رها کند.

قنبری با تاکید بر اینکه ساز و کار جمع آوری، ساماندهی و نگهداری متکدیان در سه سال گذشته تدوین شده است، گفت: به رغم این امر، نهادهایی همچون شهرداری و بهزیستی در این خصوص وارد عمل نمی شوند که باید این رویه تغییر کند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار آذربایجان غربی اضافه کرد: امسال باید تصمیمات جدی در این خصوص بگیریم تا این مشکل به صورت ریشه ای حل شود.

وی از عدم ساماندهی برخی متکدیان شبانه در ارومیه انتقاد کرد و ادامه داد: این افراد در مقابل پیشنهاد حقوق نیز تمکین نمی کنند که این امر نشان دهنده درآمد بسیار زیاد آنان از این طریق است.

قنبری در ادامه به آسیب های اجتماعی و فرهنگی ناشی از بی توجهی به ساماندهی متکدیان در ارومیه و استان اشاره کرد و گفت: این امر نیازمند فرهنگ سازی از سوی نهادهای ذیربط و همکاری رسانه هاست.

ایجاد مکان ثابت برای ساماندهی متکدیان ضروری است

مدیرکل اجتماعی استانداری آذربایجان غربی نیز در این جلسه با بیان اینکه احداث مکان مناسب برای نگهداری متکدیان در آذربایجان غربی ضروری است گفت: در درازمدت نیز ساخت مکانی ثابت در خارج از شهر برای نگهداری متکدیان ضروری است که این وظیفه در امر مکان یابی و ساخت بر عهده شهرداری ارومیه است.

حجت الاسلام یعقوب دیلمقانی افزود: سه برنامه کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت برای ساماندهی متکدیان در استان تدوین شده که می تواند در مقابله جدی با پدیده تکدی گری در استان موثر باشد.

وی اضافه کرد: در برنامه کوتاه مدت در نظر داریم مکانی را از طریق شهرداری ارومیه اجاره کنیم تا متکدیان را در آنجا ساماندهی کنیم که این امر باید از فردا آغاز شود.

حجت الاسلام یعقوبی افزود: در دوره میان مدت نیز در نظر داریم مکان اضافی یکی از دستگاههای اجرایی استان را شناسایی کرده و این مکان را برای ساماندهی متکدیان در اختیار شهرداری و بهزیستی قرار دهیم.

وی با اشاره به راه اندازی کمیته ای در خصوص بررسی طرح های مقابله با تکدی گری در استان در سال گذشته، گفت: فعالیت های این کمیته به دلیل کم کاری نهادهای مرتبط راکد مانده است که امیدواریم دستگاه های اجرایی در خصوص راه اندازی مجدد آن تلاش بیشتری داشته باشند تا زمینه حل معضل تکدی گری در استان به ویژه ارومیه فراهم شود.

در این جلسه نمایندگان دستگاههای اجرایی حاضر به بیان پیشنهادهای خود برای حل معضل تکدی گری پرداختند.