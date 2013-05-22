50 میلیارد تومان برای "مسکن مهر" گلپایگان اختصاص یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، میثم سلیمانی در جمع خبرنگاران استان اصفهان که در قالب کاروان سفیران خبر استانداری اصفهان، راهی شهرستان گلپایگان شده بودند، اظهار داشت: عملیات اجرایی مسکن‌های مهر این شهرستان، از نیمه دوم سال 1388 آغاز شده است.



وی با بیان اینکه واگذاری دو هزار و 576 واحد مسکن مهر شهرستان گلپایگان در سه فاز مختلف طراحی و برنامه‌ریزی شده، تصریح کرد: در فاز نخست 808 واحد، در فاز دوم یک هزار و 644 واحد و در فاز سوم نیز، 704 واحد، آماده تحویل است.



سرپرست اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی شهرستان گلپایگان بیان داشت: برای عملیاتی شدن مسکن مهر این شهرستان تاکنون مبلغ 500 میلیارد ریال در نظر گرفته شده است که به 100 میلیارد ریال دیگر، نیاز داریم.



وی ادامه داد: در برخی از تعاونی‌های شهرستان گلپایگان، مقدار آورده‌های مردمی اندک است که امیدواریم متقاضیان مسکن، این مبالغ را افزایش دهند.



مساحت مسکن‌های مهر شهرستان گلپایگان برای متقاضیان، در ابعاد 85 و 60 متری احداث می‌شود.



شهرستان گلپایگان در 180 کیلومتری غرب مرکز استان اصفهان و با جمعیتی در حدود 90 هزار نفر، در سه شهر و 52 روستای شهرستان، پذیرای سرمایه‌گذاران در بخش‌های مختلف، از جمله صنعت گردشگری است.

